Klein Montmartre in Kaiserswerth: Das erwartet euch beim Kunstfestival

Düsseldorfs ältester Stadtteil verwandelt sich schon ganz bald ins „Klein Monmartre“. Denn, wenn das Freilicht-Kunstfesitval in Kaiserswerth stattfindet, wird die Burgruine Kaiserpfalz zum schnuckeligen Künstler-Treff und erinnert uns ganz schön an den Hügel im Pariser Norden, der von Straßenkünstlern geprägt und einen Pflichtbesuch bei jeder Parisreise wert ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Klein Montmartre Kaiserswerth (@klein.montmartre_dus)

Wann findet „Klein Montmartre“ in Kaiserswerth statt?

Das Kunstfestival unter freiem Himmel findet am Wochenende des 17. und 18. August 2024 an der Kaiserpfalz statt. Auf dem Gelände der historischen Ruine am Rhein werden rund 30 bildende Künstler ihre Werke jeweils zwischen 11 und 18 Uhr zum Kauf anbieten. Ein Besuch lohnt sich allein schon wegen der beeindruckenden Kulisse und dem mittelalterlichen Flair in Kaiserswerth.

Wenn ihr zudem noch an Kunst interessiert seid, solltet ihr euch dieses Event-Highlight nicht entgehen lassen.

Wie das Portal „Nordbote“ berichtet, stammt die Idee des „Klein Montmartre“ von der Boutique-Betreiberin Andrea Dahmen, die das Festival bereits im letzten Jahr gemeinsam mit Oskar Tasch-Schott organisiert hatte.

„Klein Montmartre“ in Kaiserswerth

Datum: 17. und 18. August 2024

Öffnungszeiten: 11-18 Uhr

Adresse: Burgallee, 40489 Düsseldorf

Was können Besucher vom „Klein Montmartre“ in Düsseldorf erwarten?

Neben den Werken der Künstler könnt ihr euch auf begleitende Live-Musik der Singer-Songwriterin Alohsn, des Sängers Philipp Marlial und des Saxophonisten Friedhelm Schmidt freuen. Auch das kulinarische Begleitprogramm ist französisch angehaucht: So sorgen Crêpes-, Flammkuchen – und Weinstände für das leibliche Wohl der Besucher – das ist Kultur für die Sinne und den Magen! Kinder können sich auf selbstgemachtes Eis am Stiel freuen.

Diese Künstler stellen auf dem „Klein Montmartre“-Festival in Kaiserswerth aus

Wer sich vorab einen Eindruck über die Kunst der Aussteller verschaffen möchte, kann dies auf den Instagram-Accounts der bekanntgegebenen Artists tun, welche wir im Folgenden für euch auflisten. So viel vorweg: Von Streetart über Skulpturen bis hin zu expressionistischer Malerei bleiben hier keine Wünsche mehr offen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Pütz (@tompuetz68)

Bozena Jäckel (@bozena.jaeckel.art)

Helena Mertens (@helena.mertens.art)

Claudia Klatt-Haase

Gabriele Friedrich (@AtelierFederica)

Nadine Lindmüller (@l.i.n.d.m.u.e.l.l.e.r_art)

Amos Plaut (@amos.plaut)

Helga Stein (@helgasteinart)

Katja Hübbers (@katja.huebbers.art)

Renate Steinsberger (@renate_steinsberger)

Milo Miljanovic (milo-m.de)

Sabah Koubaa

Heike Holland (@heike_holland)

Nikita Mitrov (@nikitamitrov)

Sandra Johnston (@sajo_art)

Ute Löschnig (@utesbilderkiste1961)

Roland Wardeski (rowart.de)

Stefanie Böhmer (@sb_art_stefanie_boehmer)

Ralf Botzen (@ralfbotzen)

Jürgen Fallasch(skyline.jufadu.de)

Gerhard Erps

Silvia Gas (@havenartdesign)

Dennis Scheidtsteger (@lackupschildberger)

Jürgen Halff

Martina Reintjens (@kunstvonmr)

Thomas Pütz (@tompuetz68)

Tina Pütz (@tina_puetz_art)

Martina Neumayer (@mar.lo.art)

Elena Wohlreich (@elenawohlreich)

Anastasia Selenkewitsch (@nana.greenrabbit)

Mehr News aus der Düsseldorfer Kunstszene: