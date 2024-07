Frankreichfest 2024 in Düsseldorf: Veranstalter ziehen Bilanz

Es war der dritte „französische Besuch“ binnen weniger Wochen: Nach zwei Spielen der Equipe Tricolore in Düsseldorf im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft (UEFA Euro 2024) brachte nun das 22. Düsseldorfer Frankreichfest erneut ganz viel „Savoir vivre“ an den Rhein. Dabei zeigten sich Stadt und Besucher wieder von ihrer besten Seite.

Über 100.000 Besucherinnen und Besucher strömten in friedlich-fröhlicher Atmosphäre zusammen, um gemeinsam die Freundschaft beider Länder zu feiern. Die Destination Düsseldorf (DD), eine Vereinigung von 150 Unternehmen aus der Region und Veranstalter u.a. des Frankreichfestes, zieht ein überaus zufriedenes Fazit der dreitägigen Feier.

Geschäftsführer Thomas Kötter: „Die drei Tage Frankreichfest standen wieder einmal voll im Zeichen Europas und der gelebten deutsch-französischen Freundschaft. Es waren wunderschöne Tage mit einem tollen Angebot und wunderbaren Gästen. Es ist uns als Wirtschaftsvereinigung eine große Freude, jedes Jahr das Frankreichfest für die Menschen der Stadt und der Region veranstalten zu dürfen.“

Breakdance-Weltmeister performte beim Frankreichfest in Düsseldorf

Einige Highlights: Zwei Breakdancer brachten Düsseldorf erneut zum Tanzen. Im Rahmen der Städtefreundschaft zwischen Toulouse und Düsseldorf hatte das Institut français mit Unterstützung der DD und der Stadt Düsseldorf wieder den vierfachen Breakdance-Weltmeister Abdel Chouari aus Toulouse eingeladen.

Gemeinsam mit seiner Tanzgruppe Break’in Kids und Tänzern des Boston Clubs Düsseldorf führte er auch Workshops durch und sorgte für Begeisterung an der unteren Rheinwerft. Viele Jugendliche beteiligten sich.

Französische Top-Acts wie Maëlle und LMZG begeisterten die Zuschauer und sorgten für besonderes Flair.

Umbesetzungen wegen Anschlägen auf Züge in Frankreich

Am Wochenende hatte es zwei Umbesetzungen gegeben: Sowohl Pierre Guènard als auch Lisa Parente konnten wegen der Anschläge auf Zugstrecken in Frankreich nicht anreisen und wurden durch Barbara Oxenfort und The French Gig vertreten. Generell erwies sich der Innenhof wieder als Herz des Festes mit einer einzigartigen Atmosphäre. Die Neuerung des Online-Vorverkaufs über wurde ausgiebig genutzt. Die DD hatte zudem während des gesamten Wochenendes im Innenhof große Screens bereitgestellt, damit die Gäste die Olympischen Spiele in Paris parallel und live verfolgen konnten.

Am Rheinufer herrschte beim Wochenmarkt Bleu Blanc Rouge Les Saveurs de France ein großer Andrang, an den beliebten Ständen bildeten sich lange Schlangen. Die Menschen saßen an der langen Tafel und genossen die harmonische Stimmung. Nach den Regenschauern am Samstag strömten sie schnell wieder zusammen. Die rund 120 Aussteller sind trotz des durchwachsenen Wetters zufrieden mit dem Wochenende.

Frankreichfest 2025: Das ist der nächste Termin

Ausblick: Auch 2025 wird gefeiert! Natürlich wird auch im Juli 2025 die Freundschaft zwischen den Nachbarländern zelebriert. Nachdem die diesjährige Veranstaltung auf Grund der EURO 2024 auf einen späten Termin ausweichen musste, findet das Fest 2025 wieder an seinem traditionellen Datum Anfang Juli statt: Das 23. Düsseldorfer Frankreichfest steigt vom 4. bis 6. Juli 2025. Vive la France in Düsseldorf!