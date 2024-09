„Abenteuerland“ sagt Adieu: Letzte Chance für Pur-Fans in Düsseldorf

Seit seiner Weltpremiere im Oktober 2023 hat das Musical „Abenteuerland“ mit den Hits von Pur das Capitol Theater in Düsseldorf im Sturm erobert. Über 300.000 Zuschauer haben sich bereits von der mitreißenden Geschichte der Familie Schirmer und den Melodien der Band verzaubern lassen. Doch alles hat ein Ende: Am 23. Februar 2025 heißt es Abschied nehmen von dem Musical.

Pur-Frontmann Hartmut Engler zeigt sich überwältigt vom Erfolg des Musicals: „Für mich ist das Musical ein absolutes Glück. Es ist wie ein Ritterschlag für uns.“ Gemeinsam mit dem Executive-Producer Martin Flohr und einem internationalen Kreativteam hat die Band eine Show geschaffen, die das Publikum tief zu berühren scheint. „Der riesige Erfolg von ‚Abenteuerland‘ und die vielen strahlenden Gesichter nach jeder Vorstellung – das macht mich sehr glücklich“, so Flohr.

Ein Abschied mit bittersüßem Geschmack

Die Entscheidung, das Musical nach 17 Monaten zu beenden, fällt schwer. „Abenteuerland“ ist die erfolgreichste Produktion der letzten zwanzig Jahre im Capitol Theater und hat Düsseldorf wieder in die erste Liga der Musical-Destinationen katapultiert. „Die gute Nachricht ist“, so Theaterleiterin Michaela Guth, „dass dies auch auf lange Sicht so bleiben wird.“ Bereits jetzt steht die nächste internationale Produktion in den Startlöchern.

