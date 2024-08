Wer am Sonntag, dem 1. September 2024, in Düsseldorf unterwegs ist, sollte unbedingt einen Ausflug an die Königsallee wagen: Hier findet die „Kö-Meile“ statt, ein riesiges Lauf-Event mit zahlreichen Wettbewerben und einem waschechten Weltrekordversuch. Zudem lockt ein ansprechendes Rahmenprogramm auch alle Besucher, die mit körperlicher Betätigung nicht allzu viel am Hut haben.

Insgesamt versammeln sich über 2000 potente Läufer und „Laufsport-Fans-in-Ausbildung“ auf der Königsallee, um bei den verschiedenen Läufen der Kö-Meile mit dabei zu sein. Mitmachen kann jeder – von den Kleinsten bis zu den Elite-Läufern. Die Strecke ist eine Meile lang, also insgesamt 1609 Meter und führt einmal um die Königsallee herum.

Ihr habt Lust euch noch bei der Kö-Meile anzumelden? Dann schaut mal hier vorbei! (Anmeldegebühren variieren je nach gewählter Kategorie)

Kö-Meile lockt mit DJs und Foodtrucks

Unter dem Motto „Düsseldorf läuft jemeensam“ findet nicht nur der Lauf statt, sondern gleichzeitig eine große „Laufparty“. Ihr könnt in eurem eigenen Tempo über die Kö laufen, zudem gibt es eine Cheer-Zone, einen DJ-Truck, Foodtrucks und eine „Run & Vibe Area“.

Die Altersklassen beim Lauf reichen von 18 bis 80 Jahren. Der Teilnehmerrekord wurde bereits zehn Tage vor der Veranstaltung mit über 2000 Anmeldungen gebrochen. Insgesamt erwarten die Veranstalter stolze 2500 Teilnehmer, also nochmal 600 mehr als im letzten Jahr.

Als Highlight dieses Jahres wird der US-amerikanische Leichtathlet Yared Nuguse versuchen, einen Weltrekord über die Straßenmeile bei der Kö-Meile zu brechen. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner über 1500 Meter wird versuchen, die Weltbestmarke von 3:56,13 Minuten zu unterbieten, die 2023 von Hobbs Kessler aufgestellt wurde. Begleitet und professionell begutachtet wird der Weltrekordversuch vom Organisationteam, welche den Lauf mit einer speziellen Zeitmessung und zusätzlichen Kampfrichtern begleiten.

Vormerken: Der Startschuss zum Weltrekordversuch soll planmäßig um 13.25 Uhr abgegeben werden!

Auch Düsseldorfs Schüler laufen auf der Kö

Der Wettbewerb „Düsseldorfs Schnellste Schule“ unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stephan Keller verzeichnet einen weiteren Teilnehmerrekord: Mehr als 600 Schüler haben sich bereits angemeldet, im Vergleich zu knapp 500 Schülern im Vorjahr.

Angemeldet haben sich Nachwuchsläufer der Schulen wie der ISR, der Katholischen Grundschule Niederkassel und dem Humboldt-Gymnasium.

Kö-Meile in Düsseldorf: Zeitplan

Zu diesen Zeiten starten die Läufer:

10 Uhr, Bambini, ca. 300m

10.15 Uhr, U8-10, 1/2 Meile (5km Start)

10.35 Uhr, U12-20, Meile

10.55 Uhr, KÖ 5er, 30:00 +

11.45 Uhr, KÖ 5er, 25:00 – 30:00

12.35 Uhr, NB KÖ MEILE, Elite Frauen

12.55 Uhr, REHACARE Inklusion, 1/2 Meile

13.25 Uhr, NB KÖ MEILE, Elite Männer

13.45 Uhr, NB KÖ MEILE, Jedermann

14.10 Uhr, KÖ 5er, 20:00-25:00

14.40 Uhr, KÖ 5er, < 20:00

Am 1. September wird es voll an der Kö: Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf

Nicht nur die Kö-Meile dürfte an diesem Sonntag so einige Menschen in die Stadt locken: entlang der Kö wird voraussichtlich auch wegen des parallel stattfindenden verkaufsoffenen Sonntags viel los sein. Der Hintergrund: In Verbindung mit der Wohnmobil-Messe „Caravan-Salon“, die vom 30. August bis zum 8. September in Düsseldorf stattfindet, sollen sämtliche Geschäfte in der Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt am 1. September ihre Pforten öffnen.