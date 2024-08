Klamotten trödeln am Abend: Das erwartet euch bei „Bilk Bummelt“

Ihr liebt es, über Flohmärkte zu schlendern und nach neuen Pieces für den Kleiderschrank zu suchen, doch am Wochenende früh aufstehen ist so gar nicht euers? Dann ist der Trödelmarkt „Bilk Bummelt“ genau die richtige Anlaufstelle für euch. Was euch auf dem Event erwartet und wann dieser stattfindet, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet „Bilk Bummelt“ statt?

Der Kleider-Flohmarkt findet am Samstag, den 31. August, im Bürgerhaus Bilk statt. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr könnt ihr dann nach neuen Schätzen für eure Garderobe Ausschau halten.

Was erwartet mich auf dem Trödelmarkt?

Bei „Bilk Bummelt“ erwartet euch eine große Auswahl an Styles und neuen Outfits für euren Kleiderschrank. Wer ein geschultes Auge und ein wenig Zeit mitbringt, wird sicherlich das ein oder andere neue Lieblingsstück finden. Begleitet wird die Klamotten-Suche von cooler Musik und erfrischenden Getränken.

Wie viel kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Event ist kostenlos. Das bedeutet, dass ihr einfach vorbei kommen und stöbern könnt.

Wie kann ich einen Stand mieten?

Wer bei „Bilk Bummelt“ selbst tätig werden möchte und seinen Kleiderschrank ausgemistet hat, kann sich einen Standplatz auf dem Flohmarkt mieten. Die festen Standmaße sind: 140 x 70 cm für 5 Euro und 210 x 70 cm für 7,50 Euro. Eine Kleiderstange kann nach Rücksprache mitgebracht werden. Anmelden könnt ihr euch unter buergerhausbilk@duesseldorf.de mit folgenden Angaben: Telefonnummer für Rückruf, gewünschte Tischgröße und ob Platz für eine Kleiderstange benötigt wird.

Wie komme ich zum Trödelmarkt?

Am einfachsten erreicht ihr das Bürgerhaus Bilk mit dem ÖPNV. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Haltestelle Bilk. Hier halten mehrere U-Bahnlinien, unter anderem die U71, U72, U73 und U83. Am gleichnamigen S-Bahnhof halten außerdem die S-Bahnlinien S8, S11 und S28.

Adresse: Bachstraße 145, 40217 Düsseldorf

