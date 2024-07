Die Rheinkirmes in Düsseldorf lockt nicht nur mit (minimal überteuerten) Kalorienschleudern, XXL-Plüschfiguren als Losgewinn und fantastischen Partys in den Bierzelten – der wahre Star auf dem Rummel bleiben die Mutproben in Form extravaganter Kirmeskarussells. Wir stellen euch neun Fahrgeschäfte vor, auf denen sich selbst die größten Adrenalinjunkies gerne mal ein wenig Pippi in die Buchse machen.

Um die Übersicht zu behalten, haben wir die folgenden Teufelsgeräte auf der Karte für euch rot markiert:

Sortiert aufsteigend nach Zahlen:

11: Excalibur – Riesenschaukel

13: Voodoo Jumper

16: Predator

21: Hangover – The Tower

25: Infinity – Höchste Überschlagschaukel

38: Skater

42: Airborne

52: Airwolf

71: Flipper

73: Chaos Pendel

Luftsprünge vor Freude: Voodoo Jumper

Zum Start in den Kirmestag lassen wie es „langsam“ angehen: Der „Voodoo Jumper“ (Schäfer) kommt ohne wilde Purzelbäume aus, simuliert den kurzzeitigen Fall aber erstaunlich gut. Dazu geht es rundherum im Kreis – perfekt als Aufwärmübung für die etwas krasseren Geräte auf dem Rummel. Insgesamt können hier 24 Personen in 12 Gondeln Platz nehmen.

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 2 von 10 Herzaussetzern

2 von 10 Herzaussetzern Höhenangst-Faktor: 1 von 10 Sprungfedern

1 von 10 Sprungfedern Umdrehungsfaktor: 7 von 10 Freudensprüngen

7 von 10 Freudensprüngen Kotzfaktor: 5 von 10 Tüten

Ringelreihen: Flipper

Wer seinen Magen auf die Probe stellen will, ist im Kirmes-Klassiker „Flipper“ gut aufgehoben: 2023 feierte die Attraktionen ihre Rückkehr auf die Rheinkirmes, 2024 geben die 22 Gondeln auf einer sich bis zu 55 Grad neigenden Drehscheibe gefühlt noch etwas mehr Gas. Wer sich gerne doppelt im Kreis dreht und beim stroboskopischen Lichteffekten mit lauter Dauerbeschallung wohlfühlt, sollte dringend ein Ticket ziehen – es lohnt sich!

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 3 von 10 Herz-Bumper

3 von 10 Herz-Bumper Höhenangst-Faktor: 2 von 10 Flipperkugeln

2 von 10 Flipperkugeln Umdrehungsfaktor: 9 von 10 – „Tilt“ garantiert!

9 von 10 – „Tilt“ garantiert! Kotzfaktor: Jenseits von gut und böse

Schleudergang: Predator

Wer sich schon immer mal so fühlen wollte wie ein nasser Socken in einer Waschmaschine auf Turbogang, der ist im Predator (Kaiser) richtig: Das einst als „Transformer“ oder auch „Star Gate“ bekannte Gerät verpackt seine bis zu 40 Gäste sorgsam in 10 Gondeln, um dann den großen G-Kräfte-Test anzustoßen. Der Clou: Die große Plattform fährt an zwei Masten nach oben, während der Fahrt drehen sich die Gondeln auf den Kopf – bei einer maximalen Höhe von 16 Metern, 3 bis 4 G und einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h. Der perfekte Ritt für Adrenalin-Junkies!

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 5 von 10 Tropfen

5 von 10 Tropfen Höhenangst-Faktor: 4 von 10 – „Der Dschungel wurde lebendig und hat ihn geholt.“

4 von 10 – „Der Dschungel wurde lebendig und hat ihn geholt.“ Umdrehungsfaktor: 10 von 10 – „Wenn es blutet, können wir es töten.“

10 von 10 – „Wenn es blutet, können wir es töten.“ Kotzfaktor: 10 von 10 – „Nichts auf der Welt hätte das überleben können.“

Freier Fall mit Top-Aussicht: Hangover – The Tower

Der Free-Fall-Tower auf der Rheinkirmes gehört bereits seit Jahren zu den Nummer-1-Mutproben unter Kirmesgästen. Das vom Schausteller Schneider & Co. aufwendig quer durch Deutschland transportierte Karussell kommt auf eine Höhe von 85 Metern und bietet bis zu 24 Personen Platz. Freut euch auf eine grandiose Aussicht! Übrigens: Der Fall ist längst nicht so schlimm, wie die Angst davor. Menschen mit Höhenangst sollten einen großen Bogen um das Teil machen!

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: Ersatz-Unterhose bereithalten!

Ersatz-Unterhose bereithalten! Höhenangst-Faktor: 10 von 10

10 von 10 Umdrehungsfaktor: 1 von 10 – immerhin dreht er sich überhaupt!

1 von 10 – immerhin dreht er sich überhaupt! Kotzfaktor: 2 von 10 – die Fahrt ist schneller vorbei, als ihr speien könnt

Verrenkungen in der Luft: Airwolf

Wisst ihr noch, als man bei dem Wort „Helikopter“ zuerst an Airwolf, und nicht an seine Eltern denken musste? Der Airwolf (Weber) des niederländischen Herstellers Mondial feierte seine Premiere bereits 1996 auf dem Schützenfest in Hannover – seitdem hat die Attraktion viel durchgemacht. Nach der vollständigen Renovierung im Jahr 2022 präsentiert sich das Karussell wieder in Bestform – und stellt viele Erstbesucher immer wieder vor die Frage, wie sich das wohl so anfühlen mag. Denn von außerhalb sind die Kräfte des gigantischen Aufbaus schwer einzuschätzen: Es wirbelt herum, um die eigene Achse und über Kopf. Lasst euch gesagt sein: Ein Ritt im Airwolf gehört auch in diesem Jahr noch zu den spektakulärsten auf dem gesamten Rummel.

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 6 von 10 Tropfen

6 von 10 Tropfen Höhenangst-Faktor: 6 von 10

6 von 10 Umdrehungsfaktor: 7 von 10

7 von 10 Kotzfaktor: 6 von 10 – „They built it to be an unbeatable Air Weapon“

Nichts für schwache Nerven: Skater

Ebenso wie der Airwolf stammt auch der Skater (Kaiser) aus den Händen des niederländischen Herstellers Mondial – wirkt von außen aber längst nicht so spektakulär. 30 Personen in 6 Gondeln treten hier zur scheinbar spaßigen Rundherum-Tour an – bis ihr selbst in den Sitzen Platz nehmt. Wenn der Skater einmal Vollgas gibt, könnt ihr euch sicher sein: Oben und Unten verlieren ihre Bedeutung und die G-Kräfte spielen mit euren Innereien Ping Pong. Wem da am Ende nicht schwindelig wird, dem können wir auch nicht weiterhelfen. Empfehlung: Unbedingt nur mit leerem Magen fahren!

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 7 von 10 Tropfen

7 von 10 Tropfen Höhenangst-Faktor: 5 von 10 Kickflips

5 von 10 Kickflips Umdrehungsfaktor: 9 von 10 Nollies

9 von 10 Nollies Kotzfaktor: 9 von 10 360 Shove-it Rewinds

Hoch hinaus: Excalibur – Riesenschaukel

Excalibur (Bruch) ist unsere Einführung für die Karussells der Kategorie „Purer Schrecken“ – sie verbinden extreme Höhe mit krasser Geschwindigkeit und der ein oder anderen Umdrehung. Immerhin ist Excalibur in dieser Kategorie noch recht handzahm: Einen Überschlag gibt es nicht, dafür geht es aber bereits hoch hinaus – 46 Meter ist die Riesenschaukel hoch.

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: Ersatz-Unterhose bereithalten!

Ersatz-Unterhose bereithalten! Höhenangst-Faktor: 11 von 12 Ritter der Tafelrunde

11 von 12 Ritter der Tafelrunde Umdrehungsfaktor: 9 von 12 mystische Schwerter

9 von 12 mystische Schwerter Kotzfaktor: 7 von 12 Tüten

Schaukel-Fans greifen zu: Chaos Pendel

Das Chaos Pendel (Ottens) von Hersteller Funtime macht es sich seit 2018 auf den Kirmessen gemütlich und befördert bis zu 16 Personen gleichzeitig auf einen Trip, den sie nicht so schnell vergessen werden. Im Gegensatz zu den bekannten Kirmesschaukeln, handelt es sich bei diesen Propeller-Karussells um Geräte, die euch extrem hohen G-Kräften aussetzen – in diesem Fall verbunden mit einer Höhe, welche euch bereits bei der ersten Fahrt nach oben die Schweißperlen ins Gesicht treibt. Immerhin: Trotz widriger Umstände gibt sich die Fahrt am Ende doch erstaunlich ruhig und Rückenschonend.

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: Windel anziehen!

Windel anziehen! Höhenangst-Faktor: 9 von 10 Chaoskrieger

9 von 10 Chaoskrieger Umdrehungsfaktor: 8 von 10 Chaostheoretiker

8 von 10 Chaostheoretiker Kotzfaktor: 7 von 10 volle Tüten

Der ultimative Adrenalinkick: Airborne

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für Propeller-Fans: Vom Chaos Pendel zu Airborne müsst ihr die Rheinkirmes einmal komplett überqueren, findet hier dann aber nochmal eine etwas krassere Variante der ultimativen Quälmaschine, gegenüber vom Weingarten (Tipp: besser erst danach vorbeischauen!). Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h rast ihr hier auf eine Höhe von 65 Metern und dürft euch zudem in zwei Doppelgondeln auf mehrere Überkopf-Überschläge einrichten. Wem da nicht die Mumme saust, der geht im Sommer auch heiß duschen.

„Pippi in der Buchse“-Faktor beim Anstehen: 10 von 10 durchtränkte Unterhosen

10 von 10 durchtränkte Unterhosen Höhenangst-Faktor: 10 von 10 – absoluter Horror!

10 von 10 – absoluter Horror! Umdrehungsfaktor: 8 von 10 – es geht Überkopf!

8 von 10 – es geht Überkopf! Kotzfaktor: 8 von 10 Aldi-Tüten

Dieses Teil macht euch fertig: Infinity

Kommen wir zu unserem großen Finale, welche alle bislang aufgelisteten Geräte nochmal toppen kann: Die höchste Überschlagschaukel der Welt hört auf den passenden Namen „Infinity“ (Hoefnagels) und kommt auf eine sagenhafte Höhe von 65 Metern. Dabei werden bis zu 24 Personen nicht nur rundherum gedreht, sondern kurzerhand bis zum Looping geschleudert. Wem es bei einer einfach Schiffsschaukel schon in der Hose kribbelt, dem fällt spätestens bei diesem Fall alles aus dem Gesicht: Der pure Wahnsinn!