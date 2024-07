Rheinkirmes: Wie wird das Wetter in Düsseldorf beim Feuerwerk?

Sie ist eines der Düsseldorfer Highlights des Jahres: die Größte Kirmes am Rhein, auch Rheinkirmes genannt. Partyzelte, Bierbuden und jede Menge Nervenkitzel warten auf Besucher des beliebten Volksfestes auf den Rheinwiesen in Oberkassel. Das fulminante Kirmesfinale ist wie jedes Jahr das Feuerwerk am letzten Wochenende. In diesem Jahr wird das Pyrotechnik-Spektakel am Freitagabend, 19. Juli, gegen 22.30 Uhr gezündet. Das Feuerwerk findet zwischen den beiden südlichen Düsseldorfer Brücken statt: der Rheinkniebrücke und der Oberkasseler Brücke.

Dazu passend: Rheinkirmes in Düsseldorf: Die besten Fotos vom Feuerwerk und aus den Festzelten

Wie wird das Wetter beim Feuerwerk der Rheinkirmes?

Besonders relevant für die Wirkung von Feuerwerken ist das Wetter. Und das könnte am Freitagabend nicht besser sein. „Wir rechnen in Düsseldorf tagsüber mit 30 Grad und strahlendem Sonnenschein“, sagt Dominik Jung von wetter.net im Gespräch mit Tonight Düsseldorf. Der Diplom-Meteorologe führt aus: „Abends kann es natürlich etwas abkühlen. Aber es bleibt auch zu späterer Stunde noch sommerlich warm.“ Regnen soll es am 19. Juli jedenfalls nicht. Dem Feuerwerk steht also nichts mehr im Weg.

Hier erfahrt ihr, von wo aus ihr die beste Sicht auf das fulminante Licht-Spektakel habt.

Wann ist außerdem Kirmes in Düsseldorf 2024? Frühlingskirmes, Rheinkirmes, Schützenfest – alle Termine