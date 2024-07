Gibt es einen Familientag auf der diesjährigen Rheinkirmes?

Die Rheinkirmes in Düsseldorf ist eines der größten Volksfeste in Deutschland und lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Neben rasanten Fahrgeschäften, leckeren Köstlichkeiten und bunten Lichtern bietet die Kirmes auch viel Spaß für Familien.

Und genau diese freuen sich daher auf einen Tag mit vergünstigten Preisen und besonderen Angeboten. Doch gibt es auf der Rheinkirmes 2024 einen offiziellen Familientag? In diesem Artikel erfahrt ihr, ob und welche Alternativen es für Familien gibt.

Gibt es einen Familientag auf der Düsseldorfer Rheinkirmes?

Leider nein. Auf der Rheinkirmes 2024, die vom 12. bis 21. Juli 2024 stattfindet, gibt es keinen offiziellen Familientag mit verbilligten Angeboten für Fahrgeschäfte und andere Attraktionen.

Der Chef der Düsseldorfer Schausteller, Oliver Wilmering, erklärte unserer Redaktion auf Anfrage, dass man sich ansonsten bemühe, „Volksfest“ zu bleiben und humane Preise anzubieten. So auch auf der Frühlingskirmes und Osterkirmes. Bei fast allen Fahrchips wolle man unter fünf Euro bleiben.

Trotz des fehlenden offiziellen Familientags gibt es auf der Rheinkirmes viele Angebote für Familien. Mit etwas Planung kann man also einen schönen und erschwinglichen Tag auf der Kirmes verbringen:

Alternativen zum Familientag sind zum Beispiel die „Happy Hour“-Aktionen. In diesen Zeiträumen sind die Fahrpreise reduziert.

Außerdem lohnt sich, sich die Fahrgeschäfte und Attraktionen vorab auszuwählen, die den Kindern am besten gefallen. So kann man das Budget besser planen. Auch wir haben im vergangenen Jahr bereits versucht, das Maximale Rheinkirmes-Erlebnis aus einem Budget von 20 Euro rauszuholen.

Was kostet was auf der Rheinkirmes 2024? Der große Preisvergleich

Einen Gang über die Rheinkirmes hinter sich zu bringen, ohne auch nur einen Cent auszugeben, ist fast unmöglich. Aber mit welchen Preisen muss man dieses Jahr für Bratwurst, Autoscooter und Co. rechnen?

Hier gibt es die Preisübersicht: Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf: Das kosten Altbier, Fahrgeschäfte, Essen und mehr

Ein Kirmesbesuch ohne ein kühles Alt ist für viele kein richtiger Kirmesbesuch. Alle Alt-Preise der Brauereien auf der Rheinkirmes 2024 findet ihr hier im Überblick.