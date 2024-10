Düsseldorf: Kehrt das Füchschen-Zelt zurück auf die Rheinkirmes?

Jahrzehntelang war das Füchschen-Partyzelt auf der Rheinkirmes DER Partyhotspot für feierfreudige Rheinländer. 2015 zog Peter König, Inhaber der Düsseldorfer Kult-Brauerei Füchschen sich vom Kirmestreiben zurück. Der Grund: Sicherheitsbedenken und Terrorangst! Jetzt – fast neun Jahre nach dem Rückzug – plant der Düsseldorfer Brauhaus-Baron sein Comeback auf der „Größten Kirmes am Rhein“ (offizieller Name der Rheinkirmes). Die „Rheinische Post“ hatte zuerst darüber berichtet.

Peter König plant Comeback des Füchschen-Zelts auf der Rheinkirmes 2025

„Ausgefeilte Sicherheitskonzepte gehören ja mittlerweile auf jeder Kirmes zum Standard“, erklärt Peter König uns am Telefon. Da er jetzt keine großen Sicherheitsbedenken mehr habe, hat er kurzerhand eine Bewerbung für einen Zeltplatz an die St. Sebastianus-Schützen, die die Kirmes veranstalten, geschickt.

„Wir haben jetzt erst mal einen Entwurf für ein kleines Zelt geschickt. Es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wir haben noch keine Zusage“, so König. Doch in Kürze soll ein Gespräch mit den zuständigen Schützen folgen. König: „Wir würden uns riesig freuen, wenn es klappt und wir wieder einen Platz bekommen.“ Das Zelt bei der Rheinkirmes im Sommer soll kleiner ausfallen als das Füchschen-Zelt aus vergangenen Zeiten.

Ob es ein Comeback des Füchschen-Zelts geben wird, erfahrt ihr natürlich bei uns, sobald es feststeht!

Diese Brauereien sind auf der Rheinkirmes vertreten

Andere Düsseldorfer Altbier-Brauereien wie Schumacher, Schlüssel, Kürzer, Schlösser, Belsen und Uerige sind ebenfalls mit eigenen Partyzelten auf der „Größten Kirmes am Rhein“ vertreten. Hier bekommt ihr einen Überblick über die Partyzelte auf der Rheinkirmes. Die Brauerei Füchschen war zuletzt in Form einer großen „Füchschen-Alm“ vertreten.

Wann findet die Rheinkirmes 2025 statt?

Die nächste Rheinkirmes findet vom 11. bis zum 20. Juli 2025 auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel statt. Rund 300 Schausteller aus dem In- und Ausland sind dann auf in etwa 165.000 Quadratmetern vertreten.