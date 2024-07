Düsseldorfer Schausteller geehrt – seit sechs Generationen im Geschäft

Am Montag hat Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller im Rahmen einer Feierstunde im Innenhof des Rathauses gemeinsam mit Schützenchef Andreas-Paul Stieber den Schausteller Joseph Hoefnagels geehrt.

Der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 ehrt Schausteller, die durch ihr unternehmerisches Engagement in besonderer Weise dazu beigetragen haben, dass die Rheinkirmes zu den größten und angesehensten Veranstaltungen dieser Art in ganz Deutschland gehört.

Alle Infos im Überblick: Rheinkirmes Düsseldorf 2024: Größte Kirmes am Rhein gestartet – das müssen Besucher wissen!

In diesem Jahr wurde Joseph Hoefnagels geehrt. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat die Ehrung am Montag, 15. Juli, gemeinsam mit Schützenchef Andreas-Paul Stieber während einer Feierstunde im Innenhof des Düsseldorfer Rathauses vorgenommen und ihm eine Urkunde überreicht.

Der 53-jährige Niederländer ist seit 30 Jahren und inzwischen in der sechsten Generation als Schausteller unterwegs, seit 2009 auf der Rheinkirmes. Erst mit dem Fahrgeschäft Booster Maxxx Mega G4, seit 2016 und dann in allen Folgejahren mit der damaligen Weltpremiere Infinity, dem höchsten Loopingkarussel der Welt. Die Fahrgäste werden in eine Höhe von 65 Metern transportiert und dort dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern durch die Luft gewirbelt.

Infinity wird neben ihm und seiner Frau und den beiden Söhnen von sechs Angestellten betreut. Gemeinsam mit zwei weiteren Kindern hält die Familie die Schaustellertradition aufrecht.

Alle weiteren Infos und Fotos zur Rheinkirmes 2024 findet ihr hier im Überblick: