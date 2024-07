Rheinkirmes: So viel Spaß wie möglich für wenig Geld - 4 Tipps

Die Rheinkirmes ist in vollem Gange und lockt Besucher mit ihren Fahrgeschäften, Buden und leckeren Köstlichkeiten. Doch der Spaß kann schnell ins Geld gehen. Mit diesen Tipps könnt ihr die Rheinkirmes auch günstig genießen:

1. Das ist das günstigste Fahrgeschäft

Diejenigen, die auch schon beim Autoscooter Adrenalin spüren, dürfen sich freuen: Der Preis für einen Fahrchip liegt bei 3 Euro, der zweite Platz ist sogar gratis. Der Gang unserer Redaktion über die Rheinkirmes hat gezeigt, dass der Eintritt in ein Fahrgeschäft nirgendswo sonst günstiger sein dürfte. Anstatt alleine zu fahren, fragt also Freunde oder Familie, ob sie mitfahren möchten – so spart ihr 50 Prozent.

Lese-Tipp: Rheinkirmes 2024: Diese Fahrgeschäfte und Buden sind dieses Jahr neu dabei

2. Happy Hour der Fahrgeschäfte beachten

Ein Besuch auf der Rheinkirmes ist mittlerweile teurer, als das Sparschwein vieler Kinder – und auch Erwachsener – hergeben will. Familientage auf Volksfesten bieten eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Doch leider gibt es auf der Rheinkirmes dieses Angebot nicht.

Alternativen zum Familientag sind zum Beispiel die „Happy Hour“-Aktionen. Viele Fahrgeschäfte bieten dann zu bestimmten Zeiten vergünstigte Fahrten an, meistens dann, wenn am wenigsten los ist. Augen aufhalten lohnt sich!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Im vergangenen Jahr haben wir den 20-Euro-Test auf der Rheinkirmes gewagt. Das Ergebnis seht ihr hier auf TikTok und Instagram.

3. Das sind die günstigsten Snacks und Getränke

Pommes, Crêpes, Backfisch und Baumstriezel: Das Essensangebot auf der Rheinkirmes ist riesig – und die Preisunterschiede ebenso. Zu den günstigsten Snacks gehören dieses Jahr Zuckerwatte und Softeis: Die kleinen Portionen sind schon für 2 Euro erhältlich.

Wenn der Durst sich meldet, kann es besonders günstig werden. Auch, wenn es etwas langweilig klingt. Das preiswerteste Getränk auf der Rheinkirmes ist stilles Wasser, denn dieses bekommt ihr an kostenlosen Spendern. Füllt eure mitgebrachten Flaschen einfach auf, um Geld für Getränke zu sparen.

Generell gilt: Die Preise für Speisen und Getränke variieren stark von Stand zu Stand. Hier kostet die kleine Portion Pommes 3,50 Euro, dort 4 Euro. Wenn es die Zeit erlaubt, vergleicht die Angebote, bevor ihr etwas kauft.

Hier gibt es die Preisübersicht: Rheinkirmes 2024 in Düsseldorf: Das kosten Altbier, Fahrgeschäfte, Essen und mehr

4. Hier gibt es das günstigste Altbier

Auch die Preisspanne von einem Glas Altbier variiert stark. Von 2,90 bis 3,50 Euro pro 0,25L-Glas ist alles dabei. Das günstigste Altbier gibt es im Schützenzelt. Für 2,90 Euro pro 0,25 Liter Füchschen Alt könnt ihr dort in geselliger Atmosphäre anstoßen.

Zwar gibt es anderswo, wie etwa im Schlösser, das 0,2 Liter Glas für 2,80 Euro, umgerechnet würde man hier aber für die selbe Menge, wie etwa im Schützenzelt, 3,50 Euro zahlen.

Ein Kirmesbesuch ohne ein kühles Alt ist für viele dennoch kein richtiger Kirmesbesuch. Alle Alt-Preise der Brauereien auf der Rheinkirmes 2024 findet ihr hier im Überblick.

Ihr habt weitere Spartipps für die Rheinkirmes parat? Dann schreibt uns eine Mail an tonightnews@rp-digital.de oder über Instagram!