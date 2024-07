5 ausgefallene Food-Stände auf der Rheinkirmes 2024

Die Rheinkirmes 2024 ist im vollen Gange. Täglich kommen Tausende Menschen auf die Festwiesen im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel, um sich selbst ein Bild vom bunten Treiben zu machen. Zwischen Fahrten mit den Karussells oder dem ein oder anderen Bierchen im Partyzelt knurrt vielen Besuchern jedoch der Magen. Damit sie nicht hungrig über das XXL-Volksfest wandern müssen, gibt es an jeder Ecke Buden, die leckeres Essen verkaufen.

Allerdings kennt jeder Kirmes-Snacks wie Zuckerwatte, Bratwurst oder Pommes bereits zu Genüge. Wir haben uns daher auf der Rheinkirmes genauer umgeschaut und einige interessante Food-Stände für euch entdeckt. Wir präsentieren unsere Highlights.

Stickstoff-Eis bei Dr. Icecream

Eis von der Eisdiele dürfte jeder schon einmal probiert haben. Doch seid ihr schon mal in den Genuss von mit Stickstoff gefrorenen Puffreis gekommen? Wenn die Antwort auf diese Frage „Nein“ lauten sollte, dann solltet ihr Dr. Icecream unbedingt aufsuchen. Neben der außergewöhnlichen Kreation, die euch vor Kälte dampfend serviert werden, gibt es hier weitere gefrorene Köstlichkeiten, die ihresgleichen suchen. Und das beste: Bei der Herstellung der Leckereien könnt ihr dem Team des Food-Standes live hinter die Schulter schauen!

Kostenpunkt: 5 Euro

Steak Brötchen vom Western Grill

Wer es hingegen lieber etwas derber mag, der sollte dem Western Grill einen Besuch abstatten. Denn hier werden euch deftige Gerichte wie Bratwurst direkt vom Grill serviert. Unser Highlight ist dabei das Steak Brötchen, bei welchem vor allem Fleisch-Liebhaber definitiv auf ihre Kosten kommen werden und sich nach dem Genuss wieder gestärkt ins Kirmes-Getümmel wagen können.

Kostenpunkt: 7 Euro

Cocktails neu aufgelegt bei der Bubble Tea Bar

Das Trend-Getränk aus Taiwan hat es nun auch auf die Rheinkirmes in Düsseldorf geschafft. So könnt ihr euch den süßen Drink an der Bude in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wie Litschi, Mango oder Blaubeere oder klassisch als Milchtee gönnen. Eine ganz besondere Variante, die wir so nur auf dem XXL-Volksfest gesehen haben, ist jedoch der Bubbletea-Cocktail. Hier werden euch allbekannte Sorten wie Mojito oder Piña Colada mit fruchtigen Bubbles serviert.

Kostenpunkt: 11 Euro (für 0,5-Liter)

Fruchtige Popsicles bei Eis am Stiel

Der Name ist Programm: Denn bei Eis am Stiel erwartet euch die leckere Abkühlung, neudeutsch gerne auch mal Popsicle genannt, in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. So dürft ihr euch hier durch fruchtige Varianten wie Kokos, Melone-Kiwi und Kirsche, aber auch beschwipsten Sorten wie Erdbeer-Colada schleckern. Da sich jeweils zwei Stiele am Eis befinden, könnt ihr es ganz einfach in der Mitte durchbrechen und so mit euren Freunden oder Liebsten teilen. Clever!

Kostenpunkt: 4 Euro

Bruschetta-Variationen bei Rahmflecken

Seine Premiere auf der diesjährigen Rheinkirmes feiert der Stand Rahmflecken. In der urigen Bude erhaltet ihr eine eher kirmesuntypische Spezialität: Bruschetta. Vor der Konkurrenz aus den Restaurants der Stadt muss sich die beliebte italienische Vorspeise jedoch nicht verstecken. So erhaltet ihr das leckere Brot frisch aus dem Ofen in den verschiedenen Sorten wie mit Hirtenkäse, Oliven oder Sauerrahm und das zum fairen Preis.

Kostenpunkt: ab 6 Euro.