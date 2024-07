Rheinkirmes 2024 verzeichnet 1,1 Millionen Besucher

Rasante Achterbahnfahrten, Zuckerwarte und jede Menge Frittiertes: Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes geben sich Nervenkitzel und Nervennahrung die Hand. Wer sich lieber flüssig ernährt, ist in den berühmten Partyzelten oder Biergärten auf der Oberkasseler Rheinwiese ebenfalls gut bedient. Dass die „Größte Kirmes am Rhein“ ein Event für jedermann ist, belegen auch aktuelle Besucherzahlen. Denn allein am ersten Wochenende (12.-14. Juli) zog es über eine Million Gäste auf die Rheinwiese nach Oberkassel. Das erfuhr Tonight Düsseldorf von Manfred Kirschenstein, dem Vorsitzenden der Platzkommission.

1,1 Millionen Besucher am ersten Rheinkirmes-Wochenende

„Wir hatten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in etwa 1,1 Millionen Besucher auf dem Gelände“, sagt er. Trotz des schlechten Wetters am Freitag (hier mehr lesen), ließen sich Adrenalin-Junkies und andere Kirmesgänger nicht abschrecken und kamen in Kapuzenpullis oder Regenjacken zur feierlichen Eröffnung. Besonders lange Schlangen sollen sich vor den Fahrgeschäften „Airborne“ und „Hangover“ gebildet haben. Bei diesen Karussells geht es knapp 100 Meter in die Höhe.

Düsseldorfer Rheinkirmes am Sonntagmorgen schon gut besucht

Was Manfred Kirschenstein besonders gefreut hat: „Am Sonntag kamen viele Familien mit Kindern schon gleich morgens zur Eröffnung. Um 11 Uhr war der Platz schon ziemlich voll.“ Auch Schaustellerverbands-Vorsitzender Oliver Wilmering („Glühtürmchen zum Olli“) ist happy mit dem Auftakt der diesjährigen „Größten Kirmes am Rhein“: „Freitag hatten wir durchwachsenes Wetter und es war kühler, aber Samstag war ein Bombentag, Sonntag war es auch gut.“ Das Beste sei für den Familienvater mit eigener Getränkebude und „Brezel-Bäckerei“ aber die Prognose für die kommenden Tage. „Es soll jetzt richtig schön werden. Das ist für uns natürlich perfekt.“

Wilmerings einzige Kritik zum Wochenende: „Sonntagabend war es früher ruhig, da hat man schon gemerkt, dass viele das EM-Finale gucken wollten.“

