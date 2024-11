Mit Ohrwurm-Garantie: KG Regenbogen veröffentlicht neuen Karnevalssong

Was wäre der Karneval nur ohne Lieder zum Mitsingen und Mitschunkeln? In dieser Session dürfen sich Narren und Jecken über einen neuen Hit freuen: Kurz vor dem Startschuss des diesjährigen Karnevals am 11.11 hat die Düsseldorfer KG Regenbogen, Deutschlands größer schwul-lesbischer Karnevalsverein, einen neuen Sessions-Song mit dem Titel „Jeck & Royal“ veröffentlicht. Das Lied steht ab sofort auf allen bekannten Streaming-Plattformen zur Verfügung.

200 Jahre Düsseldorfer Karneval sollen gefeiert werden

Mit dem Lied stimmt der Verein musikalisch auf die Jubiläumssession „200 Jahre Düsseldorfer Karneval“ ein . Als Prinzenpaar wurden in diesem Jahr Andreas Mauska und Evelyn Werner von Düsseldorfs größter Karnevalsgesellschaft gestellt. Mehr über das Paar erfahrt ihr in diesem Artikel.

Dazu passend heißt es im Song: „Mit unserm Prinzen vom Regenbogen feiern wir Jeck und Royal!“. Gesungen wird das Lied von Max Weyers, der als Frontsänger der KG Regenbogen schon seit vielen Jahren im Düsseldorfer Karneval unterwegs ist. Für den Verein hat er bereits die Songs „Zirkuswelt“, „Olé Ola“ und „Wir feiern das Leben“ aufgenommen.

Die Komposition und der Text stammen derweil von Ruben M. Bensch, welcher bis vor kurzem noch Mitglied des Schlagerpop-Trios „Zeitflug“ war. Seine Arbeit an dem Song für die KG Regenbogen nennt er eine „große Ehre“ sowie eine „Herzensnummer“. Mitgewirkt am Chorsatz hat außerdem der Grammy-nominierter Bass-Sänger Andrea Figallo. Er ist unter anderem bekannt aus der A-Cappella Band „Wise Guys“, der er von 2012 bis 2016 angehörte.