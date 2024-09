Es sind die Konfetti-Knaller aus dem Königreich der KG Regenbogen: Ab dem 11.11. steht ganz Düsseldorf wieder im Bann vom Karneval, der sich bis weit nach Rosenmontag (diesmal am 3. März 2025) zieht. In einer offiziellen Mitteilung des Karnevalsvereins, der mit seinem Präsidenten Andreas Mauska und mit Evelyn Werner auch das Prinzenpaar der Landeshauptstadt stellt, geht es nun ans Eingemachte: Vom Sessionsauftakt am 11. November bis zum „Tunte Lauf“ erwarten euch zahlreiche Events, die sich wahre Karnevalisten nicht entgehen lassen sollten!

„Freut Euch wie die Königinnen und Könige auf ein fürstlich-verrücktes Vergnügen. Wir feiern mit Euch, bis die Krone wackelt“ – mit diesen Worten leitet die KG Regenbogen in ihr Programm für die anstehende Jubiläumssession 2024/2025 ein. Im 200. Jahr des organisierten Düsseldorfer Karnevals und kurz vor dem 25. Jubiläum des Vereins werden dabei natürlich keine halben Sachen gemacht – und der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Gefeiert wird diesmal unter dem Motto „Regenbogen Jeck Royal: 200 Jahre Karneval“.

Tipp: Da viele Events der KG Regenbogen äußerst schnell ausverkauft sind, solltet ihr besser früher als später bei den weiter unten verlinkten Ticketstellen vorbeisurfen. Die Vorjahre haben gezeigt: Diese Karten sind schneller ausverkauft, als ein Düsseldorfer Helau rufen kann.

Tickets und weitere Informationen gibt es über die Internetseite des Vereins: kg-regenbogen.de

Diese Events solltet ihr euch mit einer roten Nase im Kalender markieren:

Sessionsauftakt der KG Regenbogen im Nähkörbchen

Montag, 11.11.2024, 18.30 Uhr

Nähkörbchen, Hafenstraße 11, 40213 Düsseldorf

Eintritt frei!

In ihrem Stammlokal, dem „Nähkörbchen“ in der Düsseldorfer Altstadt, stößt die KG Regenbogen auf den 11.11. und die bevorstehende Jubiläums- und Prinzensession an. Der Verein verspricht für den Abend ein „regenbogenbuntes Programm mit viel Musik und allerbester Stimmung“ zum Start in die Karnevalszeit.

Düsseldorf Karneval 2024/25 vom 11.11. bis Rosenmontag: Motto, Termine, alle Infos

Regenbogen-Ball der KG Regenbogen in der Rheinterrasse

Samstag, 23. November 2024, 20.11 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Rheinterrasse, Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf

Die KG Regenbogen lädt ein zu einem Gala-Abend voller Eleganz und Opulenz in Anwesenheit des frisch gekürten Prinzenpaares der Landeshauptstadt Düsseldorf, Prinz Andreas I. und Venetia Evelyn. Angekündigt ist „eine royale Extravaganz der Extraklasse“ mit Live-Musik und Tanz auf dem Parkett bis in die Nacht.

Tickets zwischen 59 und 79 Euro gibt es im Vorverkauf hier!

Sitzungsparty der KG Regenbogen im Stahlwerk

Samstag, 1. Februar 2025, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Stahlwerk, Stahlwerk, Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf

Die KG Regenbogen plant laut Ankündigung nichts weniger als die „spektakulärste, lauteste und schillerndste Karnevalsparty der gesamten Session“. Dabei will der Verein auch den selbsterklärten „Konfetti-Rekord“ aus dem vergangenen Jahr brechen. Über 70 Kilo der bunten Schnipsel regneten damals auf die Feiernden nieder. „Tobt Euch im Kostümrausch aus und bringt das Stahlwerk mit uns zum Beben“, fordert die KG schon heute ihre Gäste auf.

Tickets zum Preis von 38 Euro gibt es im Vorverkauf hier!

„Böse Hupen Ball 2025“ im Event-Theater Schwanenhöfe

Samstag, 15. Februar 2025, 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Event-Theater Schwanenhöfe, Erkrather Str. 234b, 40233 Düsseldorf

An diesem Abend feiert Düsseldorfs schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft ihr „Fest der Fummel und der unechten Oberweiten jenseits des guten modischen Geschmacks“. Männer in Frauenkleidung und Frauen in Männerkleidung seien für diese Party das kreative Minimum an Kostümierung, so der Verein. Am Ende des Abends wird die KG Regenbogen dann in einem Wettbewerb die „Superhupe 2025“ küren.

Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf hier!

Närrischer Frühschoppen im Nähkörbchen

Sonntag, 23. Februar 2025, 11.11 Uhr (Programm ab 13.11 Uhr)

Nähkörbchen, Hafenstraße 11, 40213 Düsseldorf

Eintritt frei!

Kurz vor dem Höhepunkt der Session will sich die KG Regenbogen in Stimmung für die jecksten Tage des Jahres schunkeln. Für den Frühschoppen an der „Nähkörbchen“-Theke und auf dem Altstadtpflaster davor soll gelten: „Huldigen wir König Karneval und feiern die Lebensfreude, die unser Brauchtum ausmacht!“ Geplant ist ein musikalisches Programm mit vielen Überraschungen.

Karneval in Düsseldorf: Eine große Veranstaltungs-Übersicht von Altweiber bis Rosenmontag findet ihr hier!

„Tunte Lauf 2025“ in der Nachtresidenz Düsseldorf

Samstag, 1. März 2025, 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr)

Nachtresidenz, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf

Erneut präsentiert die KG Regenbogen ihr Kult-Event im Düsseldorfer Karneval und lädt in der Nachtresidenz zum „waghalsigen Wettstöckeln der Absatz-Athletinnen“ ein. Vor den Augen einer hochkarätig besetzten Jury konkurrieren die Diven des Drags heißbegehrten Titel der „Super-Tunte 2025“ und eine Reise zum Karneval auf Teneriffa! Den Erlös des Abends spendet die KG Regebogen traditionell an die Düsseldorfer Aidshilfe.

Tickets zum Preis von 19 Euro gibt es im Vorverkauf hier!