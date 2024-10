Düsseldorf macht sich bereit für die Karnevalssession 2024/2025: Am 11.11. um 11 Uhr 11 fällt der Startschuss für die tollen Tage in der Landeshauptstadt. Musikalische Unterstützung gibt es dabei aus überraschenden Gefilden: CC-Präsident Lothar Hörning hat sich für eine kölsche Band stark gemacht.

Alt Schuss und die KG Regenbogen dürften im Line-up am Marktplatz kaum einen Düsseldorfer Jecken überraschen, die kölsche Band „Brings“ hingegen schon. Die Kölner Mundart-Rocker rund um die Brüder Peter und Stephan Brings sind spätestens seit ihrem 2000er Hit „Superjeilezick“ nicht mehr aus den Karnevals-Playlisten wegzudenken – als Kölner Mundart-Band aber eben auch fest mit dem Kölner Karneval verbunden.

Brings startet den Karneval in Düssseldorf

Aufgrund der Feierlichkeiten an einem Montag ist das Programm am 11.11. in diesem Jahr zweigeteilt: Die Band Brings soll passend zum Abend ab 18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz durchstarten und die Düsseldorfer Jecken mit sich reißen.

Das Bühnenprogramm am 11.11. in Düsseldorf: Diese Bands sind am Marktplatz mit dabei!

Laut CC-Präsident Lothar Hörning ist der Hintergrund des Auftritts durchaus ehrenwert: „Zum 200-Jährigen möchte ich eine Brücke nach Köln und ins Rheinland schlagen und zu diesem Anlass auch Brings auf den Rathausplatz bringen.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Dass Düsseldorfer Bands im Karneval nur selten die erste Geige spielen, dürfte weithin bekannt sein: Lediglich die Punk-Rocker-Garde rund um Die Toten Hosen und die Broilers dürfte Nicht-Karnevalisten überhaupt etwas sagen – allerdings gelten beide Bands auch nicht als reine Karnevalsbands, vielmehr werden ihre Tracks wie „10 kleine Jägermeister“ und „Tanzt du noch einmal mit mir?“ gerne zum Anheizen der Stimmung genutzt. Dass Düsseldorf aber durchaus einige großartige Karnevalshits über die letzten Jahrzehnte abgeliefert hat, zeigen wir euch hier.

Und so bleibt auch wohl beim Auftritt von Brings, die ohnehin öfters im Düsseldorfer Karneval zu sehen und zu hören sind, vor allem eines zu sagen: Ob Helau oder Alaaf, Hauptsache es rockt!