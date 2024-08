Jason Derulo in der Nachtresidenz Düsseldorf: Was kosten die Tickets?

Jason Derulo ist ein Weltstar: Der Sänger hat mehr als 36 Millionen Follower bei Instagram und bei Youtube über 35 Millionen Abonnenten. Im März diesen Jahres kam er nach einem Konzert in Köln schon einmal in der Nachtresidenz, performte ein paar Lieder und feierte mit seiner Crew im Club. Jetzt folgt der zweite Gig – dieses Mal als exklusive Show im Düsseldorfer Tanztempel.

„Der Auftritt im Frühjahr war gigantisch und kam bei den Gästen sehr gut an“, erklärt Geschäftsführer Marcel Oelbracht gegenüber Düsseldorf Tonight. Was ihn so besonders macht? „Er ist ein Star zum Anfassen“, findet der Club-Chef, der beruflich mit vielen Szene-Größen und Top-Acts zusammenarbeitet. Und so blieb er mit Jasons Management weiterhin in Kontakt, der Auftritt am 17. August im Rahmen der Partyreihe „Cookies & Cream“ wird wahrscheinlich auch nicht der letzte sein.

Foto-Rückblick: US-Superstar Jason Derulo in der Nachtresidenz am Samstag (16. März)

Jason Derulo in der Nachtresidenz Düsseldorf: Das kosten die Tickets

Ein Ticket für den 17. August kostet 18,90 Euro. Geschäftsführer Oelbracht ist sich sicher: „Die Nachtresidenz wird wieder ausverkauft sein!“ Und fügt hinzu: „Bei so einem Weltstar gibt es auch keine Gästeliste!“ Fans sollten also schnell sein, die Tickets bekommt ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nachtresidenz Düsseldorf (@nachtresidenz)



Die Vorarbeiten für den Aufritt laufen auf Hochtouren. Jason reist mit einer großen Crew an, verrät der Resi-Chef auf Nachfrage. „Insgesamt 15 Zimmer buchen wir für die Nacht!“ Außerdem muss im Club eine Extra-Stage gebaut werden – und das ist nur eines von vielen Dingen, die für so einen Gig bedacht werden müssen.

Auch interessant: Ein Pop-Star zum Anfassen: So lief die Nacht mit Jason Derulo in Düsseldorf

Mietvertrag ist verlängert

Ein Blick in den Veranstaltungskalender der Nachtresidenz verrät: Die Wochenenden sind ausgelastet. Und auch ansonsten gibt es gute Nachrichten: Der Mietvertrag ist bis 2028 verlängert – die Gäste können sich also auf mindestens vier weitere Jahre Partys freuen.