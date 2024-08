Japan-Tag 2025 Düsseldorf: Termin steht fest – erste Programm-Infos

Nach dem Japan-Tag ist bekanntlich vor dem Japan-Tag. Das Event der deutsch-japanischen Freundschaft in Düsseldorf wird auch 2025 garantiert wieder ein Highlight. Jetzt steht der Termin für 2025: So feiert das große Spektakel am 24. Mai 2025 seine 22. Ausgabe.

Erste Programmpunkte stehen fest

Das Kulturfest zieht jährlich hunderttausende Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland in die NRW-Landeshauptstadt und verspricht auch im kommenden Jahr ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Highlights. Austragungsort ist dabei erneut das Areal um den Rhein und die Landtagswiese, auf welcher erneut die Sportbühne stehen wird, auf der traditionelle japanische Sportarten und Vorführungen gezeigt werden.

Abseits vom Trubel wird hingegen der beliebte Manga-Zeichenwettbewerb wieder im der Zentralbibliothek im KAP1 stattfinden. Geplant ist zudem, das Rahmenprogramm in der Stadt rund um den Japan-Tag weiter auszubauen. Zum krönenden Abschluss des Festes wird auch nächsten Jahr wieder ein spektakuläres japanisches Feuerwerk den Himmel über Düsseldorf erleuchten und so garantiert für unvergessliche Momente sorgen.

Sobald mehr über Stände, Aktionen und das Programm des kommenden Japantags bekannt ist, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.

Das war der Japan-Tag 2024

Zur 21. Ausgabe des Japan-Tages kamen in diesem Jahr rund 630.000 Besucher in die Landeshauptstadt und haben das vielseitige Programm aus Tanz-Performances, Musikgruppen, traditionellen Kampfkünsten und verschiedenen Kulturangeboten genossen.

Die Highlight-Künstlerin Higuchi Ai sowie das traditionelle japanische Feuerwerk haben das Event eindrucksvoll abgerundet. Die besten Momente vom Japan-Tag 2024 könnt ihr hier in unserer Bildergalerie anschauen.