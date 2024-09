Japan & Korea Streetfood Festival in Düsseldorf: Das erwartet euch!

Fans der ostasiatischen Küche aufgepasst: Ein Wochenende voller leckerem Essen und jede Menge Spaß in entspannter Atmosphäre erwartet euch diesen Monat in Düsseldorf. Dann findet das Japan & Korea Streetfood Festival statt. Auf welche Leckereien ihr euch freuen dürft, wie ihr zum Event kommt und alles weitere wichtige, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet das Japan & Korea Streetfood Festival statt?

Das Festival zu Ehren der japanischen und koreanischen Küche findet vom 27. bis 29. September statt. Austragungsort ist dabei die untere Rheinwert an der Rheinuferpromenade in der Düsseldorfer Altstadt.Der Eintritt ist frei.

Wie sehen die Öffnungszeiten aus?

Die Öffnungszeiten des Japan & Korea Streetfood Festivals haben wir hier für euch im Überblick:

Freitag, 27. September:

17 bis 22 Uhr

Samstag, 28. September:

12 bis 22 Uhr

Sonntag, 29. September

12 bis 22 Uhr

Was erwartet mich auf dem Event?

Wie der Name des Festivals schon verrät, dreht sich auf dem Event alles um Spezialitäten aus Japan und Korea. Freuen dürft ihr euch neben Klassikern wie Sushi und Mochi auch auf ostasiatisches Streetfood wie Takoyaki (Tintenfischbällchen), Gyoza (frittierte Teigtaschen) und Gimbap (gefüllte koreanische Reisrolle).

Daneben wird auch der Streetfoodstand Yoon’s Deli auf dem Event vertreten sein. Hier bekommt ihr unter anderem Bulgogi Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi. Wir haben die besondere Delikatesse bereits im Vorfeld für euch probiert. Wie sie uns geschmeckt hat und was hinter dem deutsch-koreanischen Familienunternehmen steckt, lest ihr hier.

Das ganze findet dabei in entspannter Atmosphäre statt, sodass ihr eure Leckereien in Ruhe genießen könnt und dabei mit dem einen oder der anderen Gleichgesinnten in nette Gespräche kommt.

Thai Kultur Foods Festival am Tonhallenufer

Wer sich noch durch weiteres asiatisches Streetfood probieren möchte, kann dies am Event-Wochenende ebenfalls auf dem Thai Kultur Foods Festival tun. Dieses findet nur wenige Meter vom Japan & Korea Foodfestival am Tonhallenufer statt und bringt euch Leckerbissen aus dem südostasiatischen Land wie Phat Thai auf den Teller. Die Öffnungszeiten sind dort dieselben und auch der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.

Wie reise ich zum Streetfood Festival an?

Die Rheinuferpromenade erreicht ihr ganz einfach mit dem ÖPNV. So könnt ihr entweder die Straßenbahnlinie 706 oder 709 nehmen und bis zur Haltestelle Landtag/Kniebrücke fahren. Von dort aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Streetfood Festival. Alternativ könnt ihr auch die U-Bahnlinien U71, U72, U73 oder U83 nehmen und an der Haltestelle Benrather Straße aussteigen. Nach einem kurzen Weg durch die Altstadt seit ihr ebenfalls schnell am Ort des Geschehens.

Wer mit dem Auto anreist, kann seinen fahrbaren Untersatz im Parkhaus am Carlsplatz (Adresse: Benrather Str. 7B, 40213 Düsseldorf) abstellen. Eine große Übersicht von weiteren Abstellmöglichkeiten in Düsseldorf haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.