Düsseldorfer Cineasten aufgepasst: Ihr liebt es, Filme auf der großen Leinwand zu schauen, doch der Preis für Kinokarten ist euch oft zu teuer? Dann solltet ihr den 7. und 8. September groß in den Kalender eintragen. Denn an diesen Tagen findet in der NRW-Landeshauptstadt das Kinofest 2024 statt.

Hierbei handelt es sich um ein Aktionswochenende, bei welchem ihr bundesweit in allen teilnehmenden Kinos für gerade einmal 5 Euro pro Vorstellung einen Streifen eurer Wahl anschauen könnt. Insbesondere junge Menschen sollen so vermehrt in die Säle der Lichtspielhäuser gelockt werden. Gezeigt werden sowohl aktuelle Filme als auch Klassiker, ebenso wie Previews. Das Kinofest findet seit 2022 statt und geht in diesem Jahr in die dritte Runde.

Kinofilme für 5 Euro – in diesen Kinos ist das möglich

Welche Lichtspielhäuser in Düsseldorf und Umgebung teilnehmen, zeigt unsere Übersicht:

UCI Düsseldorf und Neuss

Das UCI Kino im Düsseldorfer Medienhafen nimmt auch in diesem Jahr wieder am Kinofest teil. Freuen dürft ihr euch hier unter anderem auf dem Pixar-Blockbuster „Alles steht Kopf 2“, den neusten Streich der Minions in „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ und den aktuellen Marvel-Streifen „Deadpool & Wolverine“.

Zum Event wird aber auch der französische Kinohit „Was ist schon normal?“ erstmals in den Kinos in Deutschland gezeigt. In unserem Nachbarland begeisterte der Film bereits über neun Millionen Menschen. Daneben könnt ihr auf der großen Leinwand auch die Preview von „The Crow“, die Neuauflage des Kultklassikers der Neuauflage des Kultklassikers mit Bill Skarsgård in der Titelrolle des dunklen Rächers, sehen.

Außerdem zeigt das Kino den Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen – Guten Morgen ihr Schönen!“. In seiner neusten Produktion wirft Journalist und Fernsehkritiker Torsten Körner einen Blick auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs und beleuchtet das Leben ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen der DDR.

Adresse: Hammer Straße 29 – 31 40219 Düsseldorf & Batteriestraße 7, 41460 Neuss

CineStar Düsseldorf

Auch die Kinokette CineStar beteiligt sich in diesem Jahr beim Kinofest. Gezeigt werden dann Filme wie „Ein klebriges Abenteuer: Daffy Duck“, „Trap“, „200 % Wolf“, „Longlegs, Alien: Romulus“ und „Beetlejuice Beetlejuice“. Für die Kleinen gibt es außerdem ein Disney Channel Mitmachkino.

Im Rahmen des Aktionswochenendes dürfen sich Cineasten aber auch auf einige exklusive Previews wie „Super Wings: Maximum Speed“ (7. und 8. September“, „The Crow“ (7. September) sowie „Ezra – Eine Familiengeschichte“ (8. September) freuen.

Adresse: Hansaallee 245, 40549 Düsseldorf

Studio Kino Ratingen

Wer seine Filme lieber in geselliger Atmosphäre genießen möchte, sollte dem Studio Kino in Ratingen einen Besuch abstatten. Mit der U-Bahnlinie U72 (Haltestelle: Ratingen Mitte) ist das Lichtspielhaus ganz einfach aus Düsseldorf zu erreichen.

Auch hier könnt ihr zum kleinen Preis Filme wie die deutsche Komödie „Alles Fifty Fifty“, die RomCom „Liebesbriefe aus Nizza“ oder einen Mitschnitt der energiegeladenen Ballettaufführung „Don Quixote“ aus dem Royal Opera Haus in London anschauen.

Da es sich beim Studio Kino Ratingen um eine eher kleine Location handelt, solltet ihr hier mit dem Kartenkauf nicht zu lange warten und Tickets für euren Lieblingsstreifen am besten schon im Voraus sichern.

Adresse: Lintorfer Straße 1, 40878 Ratingen

