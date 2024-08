Heute wird's "pompöös": Hier trifft man Harald Glööckler in Düsseldorf

Am heutigen Donnerstag ist es soweit: Harald Glööckler kommt in die Landeshauptstadt und stellt sein neues Buch vor – inklusive mehr als 30 Jahren Glamour, Prunk und Extravaganz. Geplant sind sowohl eine Signierstunde, als auch ein längerer Talk am Abend. Um Zugang zu letzterem zu erhalten, benötigt ihr allerdings ein Ticket.

Vorgestellt wird das über den Molino-Verlag veröffentlichte Buch natürlich stilecht auf der Königsallee: Die Buchhandlung Thalia empfängt Glööckler bereits am Nachmittag.

Autogramme in der Buchhandlung : 16 bis 18 Uhr

: 16 bis 18 Uhr „Desaströös bis Pompöös“-Talk: Einlass ab 20 Uhr, Start ab 20.15 Uhr

Adresse: Thalia Mayersche Düsseldorf, Königsallee 18, 40212 Düsseldorf

Harald Glööckler in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Während ihr zur Autogrammstunde von 16 bis 18 Uhr kostenlos in den Genuss eines Treffens kommt, wird der Zugang zum Talk ab 20.15 Uhr über Tickets geregelt. Kostenpunkt für die Karten: stolze 22 Euro. Erhältlich sind die Tickets sowohl vor Ort in der Buchhandlung, als auch online unter reservix.de.

Was euch auf den 184 Seiten seiner Autobiographie erwartet, das verrät der Verlag: „30 Jahre exzentrische Auftritte, gigantische Modepräsentationen mit Weltstars, vier Jahrzehnte pompööse Mode und Lifestyle. Doch was ist seine Motivation, sein Erfolgsgeheimnis und wie geht er mit desaströösen Tiefschlägen um? All dies und noch mehr enthüllt der Stardesigner in seiner Autobiografie.“

Zusätzlich zu seiner Buchvorstellung weiht der Stardesigner den neuen Thalia Social Media Cube in Düsseldorf ein.

Dieser innovative, multifunktionale Glaswürfel ist mit einer durchsichtigen LED-Wand ausgestattet und bietet unter anderem einen speziellen Bereich für Podcast-Aufnahmen, der über integrierte Audio- und Videosysteme verfügt. Bilder vom Cube findet ihr hinter diesem Link.