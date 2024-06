Foodtruck-Event kommt nach Düsseldorf: Das ist "The Champions Burger"

Ein kulinarisches Highlight rollt auf Düsseldorf zu: Passend zur warmen Jahreszeit kommt das Food-Festival „The Champions Burger“ in die NRW-Landeshauptstadt. Laut den Organisatoren soll es sich hierbei um das größte Foodtruck-Event Europas handeln. Alle wichtigen Informationen rund um die Veranstaltung und was euch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet „The Champions Burger“ statt?

Das Foodtruck-Event findet vom 20. bis 30. Juni statt. Elf Tage lang wird das kulinarische Festival dann Besucher auf dem Gelände des Schützenplatz Rath (Rather Broich 137, 40472 Düsseldorf) empfangen.

Am Eröffnungstag (20. Juni) beginnt die Veranstaltung um 12 Uhr. Freitags bis sonntags geht das Event von 12 bis 22 Uhr, montags bis donnerstags hingegen von 16 bis 22 Uhr.

Was erwartet Besucher auf dem Foodtruck-Festival?

In Spanien ist „The Champignons Burger“ bereits ein voller Erfolg und soll sich dort laut der Veranstalter in den letzten Jahren zum größten Foodtruck-Event Europas entwickelt haben. Kreutzers, ein Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, bringt „The Champions Burger“ in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Während des Festivals wird der beste Burger des Landes gesucht. Dafür schicken 16 der bundesweit erfolgreichsten Burgerläden jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen. Neben Düsseldorf findet das Event noch in sieben weiteren Städten statt (Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München).

Vom Brötchen bis zur Bulette müssen dabei alle Zutaten aus nachhaltiger Herstellung stammen – eine Voraussetzung der Organisatoren. Besucher können sich durch das Angebot von Burgern schlemmen und via QR-Code für ihren Favoriten stimmen. Bekannte Stars wie The BossHoss nehmen mit ihrem eigenen Foodtruck ebenfalls am Wettbewerb teil und auch Blogger wie Blocki030 oder Rene Schmock werden erwartet.

Neben Burgern gibt es außerhalb des Wettbewerbs weitere kulinarische Angebote auf dem Festivalgelände, dazu zählen süße Waffeln, Pommes und verschiedene Getränke. Für die Kleinen gibt es eine extra für das Event angefertigte, riesige Burgerhüpfburg. Außerdem dürft ihr euch am Eröffnungstag auf ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Künstlern, Bloggern und Influencern freuen.

Was kostet der Eintritt für das Event?

Der Eintritt für das Foodtruck-Festival ist umsonst. Ebenfalls erfreulich: Alle Burger werden zum gleichen Preis angeboten.

