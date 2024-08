Den besten Blick auf das Geläuf hat man von der Torquator Tasso-Lounge. Dieser Bereich, der nach Deutschlands erfolgreichstem Rennpferd aller Zeiten benannt wurde, befindet sich in der obersten Etage der Haupttribüne. Die 69 Euro pro Ticket (Preis der Diana 79 Euro) inkludieren nicht nur den Parkplatz, sondern auch Speisen. Vor- und Nachspeisen werden in liebevoll arrangierten Etageren auf den Tischen eingedeckt. Die warmen Hauptspeisen werden in Buffetform angeboten. Lediglich Getränke werden vor Ort a la Carte bestellt und gezahlt.

Nächster Höhepunkt: Gourmet-Renntag im September