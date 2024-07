Was Oldtimer-Fans zur "Tour de Düsseldorf" 2024 wissen müssen

Die „Tour de Düsseldorf“ findet am 27. und 28. Juli 2024 im Rahmen des Düsseldorfer Frankreichfestes statt. Es ist die größte Rundfahrt französischer Oldtimer in Deutschland mit rund 150 Fahrzeugen. Was 2001 zunächst mit einer Wette begonnen und 2002 seinen Anfang genommen hatte, lockt nun jedes Jahr automobile Raritäten in die Düsseldorfer Altstadt – darunter Bugattis, Rosengarts, die legendäre DS („Göttin“) oder den als „Gangsterauto“ bekannten Citroën Traction Avant.

Vom Burgplatz aus starten die Fahrzeuge am 27. Juli in die rechtsrheinische Umgebung von Düsseldorf. Die Preisverleihung für die Gewinner der 120 Kilometer langen Rallye findet am 28. Juli auf dem Burgplatz statt. Bonne route!

Strecke und Stationen am Samstag, 27. Juli

Start und Ziel der gemütlichen Ausfahrt ist der Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Während der Tour müssen zahlreiche Aufgaben und Rätsel gelöst werden.

Ein Highlight: In diesem Jahr wird die Rallye vom Düsseldorfer Künstler Leon Löwentraut im DS 7 E-TENSE angeführt.

Der ungefähre Zeitplan:

8.30 bis 10 Uhr: Check-in am Burgplatz

10 bis 11 Uhr: Start der Oldtimer

der Oldtimer 10.30 bis 12.30 Uhr: Überfahrt mit der Rheinfähre von Meerbusch-Langst nach Düsseldorf-Kaiserswerth

von nach 11.15 bis 13.15 Uhr: Station auf dem Schützenplatz am Thunesweg in Ratingen-Lintorf

in 12.00 bis 14.30 Uhr: Mittagsstation auf der Galopprennbahn in Grafen berg

13.30 bis 15.30 Uhr: Fahrt über landschaftlich schöne Strecken zur Stempel- und Getränkestation bei der Haaner Felsenquelle in Haan

14 bis 17 Uhr: „Bitte recht freundlich!“: Fotostation beim Schloss Eller in Düsseldorf

Ab ca. 16 Uhr: Rückkehr der Oldtimer zum Burgplatz.

Finale und Siegerehrung am Sonntag, 28. Juli

Am Rallye-Sonntag treffen sich alle Teilnehmer der Tour in der Classic Remise Düsseldorf zum französischen Imbiss. Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildet die Siegerehrung auf dem Burgplatz. In verschiedenen Kategorien, wie das schönste bzw. älteste Auto und die weiteste Anreise, werden die besten Teilnehmer der Rallye ausgezeichnet. Neben den fahrerischen Leistungen werden auch die Teilnehmer mit dem besten Outfit prämiert.

Die Siegerehrung auf dem Burgplatz ist öffentlich zugänglich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Teilnehmer zu feiern und die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu bewundern.

Der Zeitplan:

11 bis 13 Uhr: Treffen in der Classic Remise Düsseldorf

14 Uhr: Preisverleihung auf dem Burgplatz.

auf dem Burgplatz. 15 Uhr: Ende der 21. Tour de Düsseldorf.

Hier können Oldtimer-Fans die Fahrzeuge erkunden

An beiden Tagen können Oldtimer-Liebhaber die historischen Fahrzeuge bewundern und sich mit Gleichgesinnten austauschen:

Samstag, Juli: 9 bis 11 Uhr und ab 16 Uhr auf dem Burgplatz

Sonntag, 28. Juli: 14 Uhr bis 15 Uhr auf dem Burgplatz.

Und natürlich überall an der Strecke!