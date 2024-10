Foodtrends 2025: Was landet nächstes Jahr bei uns auf dem Teller?

Fachkongress und Branchen-Treffen mit rund 10.000 Profis aus der Gastronomie-Szene: Willkommen bei der Rolling Pin Convention! Foto: Rolling Pin und Moving Stils Zahlreiche Köche und Chefs, so wie hier Yoshizumi Nagaya und Masaru Oae, durften sich über eine Auszeichnung freuen. Foto: Rolling Pin und Moving Stils Die Rolling Pin Convention findet am 30. September und 1. Oktober 2024 auf dem Areal Böhler statt. Foto: Rolling Pin und Moving Stils Die erste deutsche Ausgabe der "Rolling Pin Convention" fand erstmals 2017 statt und wurde seitdem regelmäßig in Berlin abgehalten. Foto: Rolling Pin und Moving Stils 2024 feiert die Convention ihre Premiere in Düsseldorf. Foto: Rolling Pin und Moving Stils Wir zeigen alle Fotos vom XXL-Gastro-Event! Foto: Rolling Pin und Moving Stils Foodtrends 2025 in Düsseldorf: Was landet nächstes Jahr bei uns auf dem Teller? Foto: Rolling Pin und Moving Stils Foodtrends 2025 in Düsseldorf: Was landet nächstes Jahr bei uns auf dem Teller? Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils Foodtrends 2025 in Düsseldorf: Was landet nächstes Jahr bei uns auf dem Teller? Foto: Rolling Pin und Moving Stils Foodtrends 2025 in Düsseldorf: Was landet nächstes Jahr bei uns auf dem Teller? Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils Alexander Wulf bei "Chefs in Town". Foto: Martin Gentshow Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils office@moving-stills.at Foto: Rolling Pin und Moving Stils

Auf der Rolling Pin Convention präsentieren die besten und spannendsten Produzenten und Lieferanten ihre Produktneuheiten. Bislang fand das Event immer in Berlin statt, dieses Jahr feierte es vom 30. September bis zum 1. Oktober seine Premiere am Areal Böhler in Düsseldorf.

Diese Chance haben wir uns selbstverständlich nicht nehmen lassen und waren selbst vor Ort, um der Frage aller Fragen nachzugehen: Welche Foodtrends erwarten uns 2025 in Düsseldorf? Um das herauszufinden, haben wir uns bei den Experten der Gastro-Branche durchgefragt.

Foodtrends 2025: Das landet nächstes Jahr in Düsseldorf auf unseren Tellern

Das Ergebnis: Ihr könnt euch auf einen bunten Mix gefasst machen! Nächstes Jahr im Trend sind unter anderem traditionelle Gerichte im modernen Stil. Was ihr euch darunter vorstellen könnt? Beispielsweise herzhafte Kartoffelwaffeln mit Rotkohl und gezupften Gänsefleisch. Das klingt doch schonmal nach einer wahren Geschmacksexplosion.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Ein weiterer Foodtrend, der uns für 2025 prophezeit wurde, ist der Smashed Burger. Der wird bereits in so einigen Düsseldorfer Restaurants wie dem Arca Alaçatı in Friedrichstadt angeboten. Besonders an dem Burger sind die dünnen Fleisch-Patties. Köchinnen und Köche legen sie auf eine heiße Platte und drücken sie dort kräftig an. Dadurch entstehen eine knusprige Außenseite und ein weicher Kern – das Fleisch bekommt eine Vielzahl an leckeren Röstaromen. Yummy!

Auch interessant: Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen

Foodtrends 2025: Diese Gerichte werden in Düsseldorf immer beliebter

Ein Trend, der den ein oder anderen überraschen könnte: die persische Küche! Typische Spezialitäten sind unter anderem Nan-e (persisches Fladenbrot), Ash-e-Reshteh (persische Suppe mit Gemüse), Kebab, Zereshk Polo ba Morgh (Reis mit Poulet und Berberitzen) Tahdig (Safranreis mit einer festen Kruste), Mast Moosir (Joghurt mit Kräutern) und Kashke Bademjoon (Dip aus Aubergine und Knoblauch). Bereits an dieser Auflistung merkt ihr: Die persische Küche ist sehr vielfältig.

Auch Asian Fusion gewinnt immer mehr an Beliebtheit und ist 2025 wohl ein echter Trend. Bei der Fusionsküche werden landestypische Zutaten aus verschiedenen Regionen auf einem Teller serviert oder auch miteinander kombiniert, daher der Name Fusionsküche.

Kaum ist der Sommer vorbei, könnt ihr euch schon auf den nächsten freuen. Denn im spätestens im Sommer 2025 könnt ihr eine neue Sorte Eis probieren: Das cremige Sanddorneis wird laut Experten zum absoluten Renner in den Eisdielen. Das Eis hat den säuerlichen Geschmack des Orange-Sanddorn-Nektars und ist sehr erfrischend.

Lese-Tipp: 5 hundefreundliche Restaurants, die auch Frauchen und Herrchen glücklich machen

Foodtrends 2025: Diese Getränke sind besonders beliebt

Neben diesen Gerichten haben wir uns natürlich auch über die Getränke-Trends für 2025 informiert. Das Fazit: Der Hype um die Eistees geht in die nächste Runde. Nachdem bereits mehrere Musiker aus der Rap-Szene ihre eigne Eisteemarke auf den Markt brachten, sind nächstes Jahr noch mehr neue Eisteevariationen in Düsseldorf erhältlich.

In Sachen Wein wird sich hingegen nicht allzu viel verändern: Besonders beliebt sind immer noch Riesling- und Burgunder-Rebsorten, also klassische Handwerks-Weine. Stößchen!

Weiterlesen: Gastro-Tipps in Düsseldorf: Hier können Studenten gut und günstig essen gehen