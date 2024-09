Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei Fans von Felix Lobrecht sorgen: Mit seinem neuen Solo-Programm „Sell Out“ geht der Wahl-Berliner wieder auf Tour und wird 2025 und 2026 in zahlreichen Städten zu sehen sein, so auch in Düsseldorf. Wann der Comedy-Star in der NRW-Landeshauptstadt auf der Bühne stehen wird und ab wann die Tickets für seinen Auftritt in den Vorverkauf gehen, erfahrt ihr hier.

Wann und wo tritt Felix Lobrecht in Düsseldorf auf?

Der Comedian wird in Düsseldorf am 6. November 2025 auftreten. Ort des Geschehens ist dabei die Mitsubishi Electric Halle.

„Das tourfreie Jahr ist fast vorbei und ich freue mich extrem ab 2025 wieder durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz zu eiern und euch mein neues Material zu präsentieren“, schreibt Lobrecht auf seiner Website und fügt hinzu: „Ich hab‘ den Großteil vom ‚Pausenjahr‘ auf Open Mics und kleinen Shows verbracht, um nochmal ’ne Schippe auf mein bis dahin bestes Special ‚All you can eat‘ drauf zu packen. Ich hätte es selber nicht gedacht, aber es hat geklappt.“

Felix Lobrecht in Düsseldorf: Gibt es noch Karten?

Der Vorverkauf für die Show startet am 9. Oktober um 18 Uhr auf der Website www.felixlobrecht.de. Über den Preis der Karten ist derzeit noch nichts bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Da Tickets für die Auftritte von Felix Lobrecht sehr begehrt sind, solltet ihr bei Interesse nicht zu lange warten. So stehen die Chancen gut, dass die Karten noch vor der Show restlos ausverkauft sein werden. Gleichzeitig raten die Veranstalter davon ab, Tickets auf dem Zweitmarkt zu kaufen, da sich dort zahlreiche Betrüger und Fake-Angebote tummeln.

Dieser Umstand löst Unmut bei Fans aus

Obwohl sich viele Fans über das Comeback ihres Idols freuen, gibt es auch Kritik an den kommenden Auftritten. Diese stammt vor allem von Anhängern aus Städten, in welchen Lobrecht erst 2026 auftreten wird. Dazu zählen unter anderem Köln, Stuttgart und Zürich. Dort ist der Zeitraum zwischen Vorverkauf und Show besonders groß.

„Tickets zwei Jahre im Voraus kaufen zu müssen, ist aber auch krass. [Ich] verstehe, dass da sau viel Orga dazugehört, aber für den Otto Normalo ist das natürlich schwierig zu planen“, drückt beispielsweise ein User in den Kommentaren zu Lobrechts Ankündigung auf Instagram seinen Unmut aus. „November 2026 in München muss ich erstmal sacken lassen“, schließt sich dem eine weitere Userin an.