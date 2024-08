Der Feierabend steht vor der Tür, die letzte Minute des Tages im Hörsaal ist endlich geschafft: Höchste Zeit, raus- und auszugehen! Doch was ist eigentlich los in Düsseldorf? Was steht heute, morgen, am Wochenende und im ganzen Monat an? Wir geben euch einen Überblick über die besten Veranstaltungen im September 2024!

Unsere Veranstaltungstipps: die Event-Highlights des Monats in Düsseldorf

Herbstfestival Schloss Eller (1.9.2024)

Ebenfalls am ersten Wochenende im September präsentieren sich 100 Aussteller auf dem Herbstfestival auf dem Gelände des Schloss Eller: Das Angebot reicht von Kulinarik, Kunst, Mode und Dekoratives. Begleitet wird das ganze von einem bunten Rahmenprogramm und Live-Musik.

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 1. September, von 12 bis 18 Uhr.

Eintritt: 12 Euro

Caravan Salon 2024 (30.8.–8.9.2024)

Hier gibt es alles, was das Camper-Herz höher schlagen lässt: Die Caravan Salon präsentiert in der Messe Düsseldorf alles, was mit Wohnwagen, Camping und neuen Reisetrends zu tun hat. 750 Aussteller sind mit dabei, 250.000 Quadratmeter warten darauf, von euch entdeckt zu werden.

Datum und Uhrzeit: Freitag, 30. August, bis Sonntag, 8. September, von 12 bis 18 Uhr.

Eintritt: 15 Euro

Düsseldorf Festival 2024 (11.9.–30.9.2024)

Beim Düsseldorf Festival wird Kultur groß geschrieben: Musik, Tanz, Theater und neuer Zirkus locken an verschiedene Ort quer durch die Stadt verteilt. Eines der Highlights ist das weiße große Theaterzelt mit Platz für bis zu 900 Zuschauer, welches während der gesamten Zeit auf dem Burgplatz steht. Viele der Künstler sind international gefeiert, die hierzulande zum ersten Mal live zu erleben sind.

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 11. September, bis Montag, 30. September, Uhrzeiten variieren je nach Vorstellung.

Eintritt: ab 30 Euro

„Jetzt & Immer“ Festival 2024 in Ratingen (6.9.–7.9.2024)

Mit dem Ende des Sommers neigt sich auch die Festival-Saison dem Ende zu. Wer jedoch ein letztes Mal unter freiem Himmel zur Musik von Künstlern und DJs tanzen will, hat auf dem Jetzt & Immer Festival am Grünen See in Ratingen ganz in der Nähe von Düsseldorf noch einmal die Gelegenheit dazu.

Datum und Uhrzeit: Freitag und Samstag, 6. bis 7. September, ab 17 bzw. 15 Uhr.

Eintritt: ab 40 Euro

„Festival :D’Italia“ am Stadtstrand am Tonhallenufer (13.9.-15.9.2024)

Ein Wochenende im September lang feiert Düsseldorf die italienische Lebensfreude! Das „Festival :D’Italia“ findet erstmals statt und verspricht ein Erlebnis für alle Italienliebhaber zu werden. Alles, was ihr zum Event wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Datum und Uhrzeit: Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September, ab 15 bzw. 17 Uhr.

Eintritt: frei

„Super Markt“ im Kunstpalast (21.9.–22.9.2024)

Bummeln im Kunstpalast: Über 60 ausgewählte Designer und Labels präsentieren ihre neuesten Kreationen auf dem „Super Markt“ in Düsseldorf in den Bereichen Mode, Schmuck, Keramik, Papeterie und vielem mehr. Ob Fair Fashion, Upcycling-Produkte oder handgemachte Unikate – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

Datum und Uhrzeit: Freitag und Samstag, 21. bis 22. September, von 11 bis 18 Uhr.

Eintritt: 6 Euro

Letzter Radschlägermarkt am Blumengroßmarkt (8.9.2024)

In diesem Monat heißt es Abschied nehmen: Nach 50 Jahren schließt der Radschlägermarkt am Blumengroßmarkt seine Pforten – zumindest an diesem Standort. Beim Traditionsflohmarkt traten regelmäßig über 400 Händler auf – inklusive Kaffee, Tee und vielen Leckereien, sowie riesiger Hallenfläche.

Weil der Blumengroßmarkt teilweise abgerissen wird und auch der Großmarkt vom Gelände an der Ulmenstraße verschwindet, haben sich die Veranstalter des Radschlägermarktes dazu entschieden, eine neue Location zu suchen. Wenn der Radschlägermarkt die Ulmenstraße endgültig verlässt, zieht ein neuer Flohmarkt aufs Gelände (hier mehr lesen).

Datum: Sonntag, 8. September 2024, 11 bis 16 Uhr.

Eintritt: frei

Oktoberfest in Düsseldorf 2024

Auch mal wieder Lust zu schunkeln, „a Brezn“ zu essen und das Dirndl bzw. die Lederhosen auszupacken? Zum Glück müsst ihr dafür nicht extra nach München fahren: Auch in Düsseldorf erwarten euch unzählige Partys mit Oktoberfest-Motto, Schlagermusik, leckerem Bier und aufwendig gestalteten Festzelten. Wo Oktoberfest-Partys in Düsseldorf stattfinden, lest ihr hier.

Datum: zwischen Samstag, 21. September, und Sonntag, 6. Oktober, Uhrzeit variiert je nach Veranstaltung.

Eintritt: variiert je nach Veranstaltung.

Die besten Düsseldorfer Partys der Woche

Nicht nur am Wochenende wird in Düsseldorf gefeiert, denn in der Altstadt gibt es auch von Montag bis Donnerstag triftige Gründe auszugehen. Dazu zählen das „Mittwochsubbing“ im Sub, die Studentenparty „Poas“ in der Boston Bar oder die Afterwork-Party „Milchbar“ am Donnerstag im Sir Walter sowie der Kuhstall am Samstag – hier ist für jeden Party-Typ und jede Party-Typin das richtige dabei.

Unsere Partytipps der Woche findet ihr hier im schnellen Überblick: Feiern in Düsseldorf: Diese Partys locken heute in die Clubs und Bars

Von der Elephant Bar bis zur Nachtresidenz: Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link.

Event-Tipps für euer Wochenende

„Reinraum Rave“ (30.8.2024)

Schon mal in einem Toilettenhaus eine Party miterlebt? Beim ersten „Reinraum Rave“ könnt ihr am Freitag von Techno bis Hardtechno abfeiern und die Nacht zum Tag werden lassen.

Datum: Freitag, 30. August 2024, ab 21 Uhr.

Eintritt: 6 Euro, Tickets online

Stadtstrand am Tonhallenufer (31.8.2024)

Mal wieder das Tanzbein schwingen, das geht zum Beispiel am Stadtstrand am Tonhallenufer. Beim Kizomba-Tanzworkshop wird in die Grundlagen des Social Dance eingeführt – perfekt, um neue Leute kennenzulernen.

Datum: Samstag, 31. August 2024, ab 13 Uhr.

Eintritt: frei

Fischmarkt am Tonhallenufer (1.9.2024)

Eine echte Institution ist der Fischmarkt in Düsseldorf, der einmal monatlich am Sonntag stattfindet. Am 1. September locken bei (hoffentlich) gutem Wetter lauter Essensbuden, Getränkestände, Kunsthandwerk, Mode und Deko ans Tonhallenufer. Die Location direkt am Rhein trommelt alle zusammen, die Lust auf Genuss unter freiem Himmel haben.

Weitere Infos gibt es hier: Fischmarkt Düsseldorf lockt am Sonntag an den Rhein: Neuheiten und Termine für 2024

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr.

Eintritt: frei

Lese-Tipp: Was ist los am Wochenende in Düsseldorf? Hier unsere Top-Tipps nachsehen

Tages-Tipp Veranstaltungen: Was ist heute in Düsseldorf los?

Merkur Spiel-Arena: Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96

Fortuna-Fans freuen sich auf das nächste Heimspiel ihrer Mannschaft in der Merkur Spiel-Arena: Am Freitag müssen die Jungs gegen Hannover 96 ran! Anpfiff ist ab 18.30 Uhr.

Datum: Freitag, 30. August 2024, ab 18.30 Uhr.

Eintritt: ab 25 Euro, Tickets online

Für weitere Düsseldorf-Tipps, Inspos und interessante News: Folgt uns auch auf unserem Instagram-Kanal!

Event-Tipp: Was ist morgen in Düsseldorf los?

„O Mensch“: Neue Ausstellung von Lars Eidinger

Fotos, die vermeintlich beliebige Alltagssituationen mit Bedeutung aufladen und die Themen Armut, Einsamkeit und Wahnwitz beleuchten: Das erwartet euch in der neuen Ausstellung „O Mensch“ von Lars Eidinger.

Datum: Samstag, 31. August 2024, bis Sonntag, 26. Januar 2025, täglich (außer montags) von 11 bis 18 Uhr.

Eintritt: 14 Euro

Veranstaltungs-Highlights: Was ist diese Woche in Düsseldorf los?

Golzheim Fest (31.8.-1.9.2024)

Das Golzheim Fest an der Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke ist eines der beliebtesten Festivals der Stadt und findet diesmal am letzten Wochenende im August statt. Freuen könnt ihr euch auf Live-Musik mit Blick auf den Rhein, einen riesigen Trödelmarkt sowie Essens- und Getränkestände. Das Programm, alle Acts und die kulinarischen Genüsse stellen wir hier näher vor.

Datum: Samstag, 31. August 2024, bis Sonntag, 1. September 2024, ab 15 bzw. 11 Uhr.

Eintritt: frei

Alle wichtigen Termine des Jahres

Aber auch sonst ist dieses Jahr einiges los in Düsseldorf: Blicken wir auf die nächsten Monate, freuen wir uns zum Beispiel schon sehnlichst auf die Weihnachtsmarktsaison. Interessant wird zum Beispiel die Premiere des neuen Weihnachtsmarktes an der Rheinpromenade.

Alles im Überblick: Veranstaltungen in Düsseldorf 2024 und die wichtigsten Events und Messen

Auch getrödelt wird in der Landeshauptstadt ganzjährig: Alle Flohmarkt-Termine in Düsseldorf 2024 gibt es hier.