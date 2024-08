Düsseldorf bekommt einen neuen Flohmarkt: Hier sind die Details

Nachdem bekannt wurde, dass der Blumengroßmarkt teilweise abgerissen wird und eine Metro-Cash&Carry-Filiale auf dem Gelände entstehen wird, ist vieles anders an der belebten Ulmenstraße in Düsseldorf-Unterrath. Nicht nur die Lebensmittel-Großhändler verschwinden vom Gelände. Auch der Radschlägermarkt feiert am 8. September 2024 seine letzte Ausgabe in vollem Umfang auf dem Gelände des Blumengroßmarktes. Dann läuft der Mietvertrag für MH Markt Events, die den Radschlägermarkt organisieren, aus. Die Veranstalter suchen sich eine Location, die an die Größe des einstigen Blumengroßmarkt-Geländes herankommt (hier mehr lesen).

Nach dem Abriss der einen Markthalle und dem Bau der Metro-Filiale können Flohmärkte hier von nun an nur noch in einer Halle und auf dem Außenbereich stattfinden. Die Höfges Event Group GmbH veranstaltet hier ab Oktober 2024 dann an jedem zweiten Sonntag im Monat den sogenannten Düsseldorfer Flohmarkt.

Was erwartet euch beim Düsseldorfer Flohmarkt am Blumengroßmarkt?

„Wir bieten eine Vielzahl von Gebrauchtwarenständen mit verschiedensten Artikeln. Von Vintage-Kleidung über antike Möbel bis hin zu alten Kunstwerken – hier findet jeder etwas, das sein Herz höherschlagen lässt. Neuware ist weiterhin verboten“, heißt es in einer Pressemitteilung von der Höfges Event Group GmbH.

Der Düsseldorfer Flohmarkt am Blumengroßmarkt sei nicht nur ein Ort, um alte Schätze zu entdecken, sondern auch eine Plattform für lokale Händler und kreative Köpfe, ihre Waren anzubieten und sich untereinander auszutauschen.

Düsseldorfer Flohmarkt am Blumengroßmarkt: Termine für 2024

Wann wird auf dem Blumengroßmarkt an der Ulmenstraße getrödelt? Alle Termine für 2024 im Überblick.

Starttermin: 13. Oktober 2024

10. November 2024

8. Dezember 2024

Wie kann ich einen Stand buchen?

Wer einen Stand buchen möchte, kann sich hier registrieren und die gewünschte Anzahl an Metern reservieren.

Anfahrt und Adresse

Die Adresse vom Blumengroßmarkt/Düsseldorfer Flohmarkt: Ulmenstraße 275, 40468 Düsseldorf.

Mit dem PKW könnt ihr für 3 Euro auf dem Gelände parken – Platz ist ausreichend vorhanden. Der Nahverkehr hält direkt vor der Tür an der Haltestelle Großmarkt/Nordfriedhof:

Bahn: S6

U-Bahn: U78, U79

Straßenbahn: 705, 707

Bus: 729, 834, SB52

