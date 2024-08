Ab dem 23. August findet das Gourmet-Festival wieder auf der Düsseldorfer Königsallee statt. Ein ganzes Wochenende lang könnt ihr dann unter freiem Himmel in bester Location schmausen und es euch dabei so richtig gut gehen lassen. Kulinarische Highlights und Angebote – wir haben alle Infos für euch!

Gourmet-Festival 2024 in Düsseldorf: Wie viele Aussteller sind dabei?

Bei der zwölften Ausgaben präsentieren über 150 Aussteller vom 25. bis zum 27. August ihre Speisen aus aller Welt und der lokalen Umgebung. Mit dabei sind zahlreiche Weingüter und -händler aus Ländern wie Frankreich, Italien oder Südafrika. Daneben wird in Live-Küchen leckeres Essen zubereitet, außerdem locken Non-Food Stände, Food-Trucks und Spirituosen-Anbieter zum Event.

Wo ist das Gourmet-Festival 2024 in Düsseldorf?

Auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern erstrecken sich dann die Buden und Wagen auf der Wiese am Graf-Adolf-Platz sowie am Kö-Bogen und entlang des Kö-Grabens.

Die Highlights beim Gourmet-Festival 2024 in Düsseldorf

Angeboten wird dabei alles, was schmeckt. Das beschränkt sich nicht nur auf Speisen, sondern reicht auch über Getränke wie Bier und Sekt bis hin zu Genusswaren. Ebenso bunt werden die Stände sein, die sich angekündigt haben. Ob lokale Gastronomie oder große Firmen – es wird alles vertreten sein.

Von A wie Albers-Gourmetfleisch über L wie Lupin Gin Bar bis hin zu Z wie Ziegenkäse aus Frankreich wie werden wieder Dutzende Aussteller vertreten sein. Auch pflanzliche Fleischalternativen wie von Vegan Mum, welches sich auf orientalische Küche spezialisiert, sorgen sicherlich für große Augen, genauso wie Tofu Pudding vom japanischen Café Raum.

Wie schön es in bei der letzten Ausgabe war, zeigen wir euch in unserer Galerie vom Vorjahr.

Weitere Infos findet ihr über die Website gourmetfestivals.de.

Düsseldorfer Gourmet-Festival 2024: Wie sind die Öffnungszeiten?

Das Gourmet-Festival 2024 in Düsseldorf hat wie folgt geöffnet:

Freitag, 23. August 2024: 13 bis 22 Uhr

Samstag, 24. August 2024: 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 25. August 2024: 11 bis 20 Uhr

Wie viel kostet der Eintritt beim Düsseldorfer Gourmet-Festival?

Der Eintritt für alle Besucher des Gourmet-Festivals ist kostenlos.

Gourmet-Festival 2024 in Düsseldorf: Anfahrt und Parken

Da es zum Gourmet-Festival rund um die Kö ziemlich voll werden kann, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Als Haltestellen eignen sich zum Beispiel der Graf-Adolf-Platz (Straßenbahn), und die U-Bahn-Haltestellen Steinstraße/Königsallee und Heinrich-Heine-Allee. Möglich sind zudem auch der Schadow Platz und die Benrather Straße.

Wer dennoch mit dem Auto kommt, der versucht sein Glück (möglichst frühzeitig) im Parkhaus an den Schadow Arkaden (Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf, 3 Euro pro Stunde) oder im Parkhaus an der Kö Galerie (Königsallee 60, 40212 Düsseldorf, 3,50 Euro pro Stunde). Weitere Parkmöglichkeiten findet ihr in der Altstadt oder in unserer Übersicht zum günstigen Parken in Düsseldorf.

Park&Ride vom Flughafen zum Düsseldorfer Gourmet-Festival

Außerdem bietet die Rheinbahn gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf ein Park&Ride-Angebot. Vom Airport-Parkplatz P13 sind es nur vier Gehminuten zur U-Bahn-Haltestelle „Lohausen“. Von hier fährt die Linie U79 bis zur Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“. Das Ticket ist hier buchbar.