Liebhaber von Rolex, Cartier und Co. sollten sich diesen Termin rot im Kalender markieren: Bereits zum fünften Mal findet am Wochenende die „Watchtime“, Deutschlands größtes Event für Uhren, in Düsseldorf statt. Zahlreiche Händler und Aussteller präsentieren hier die aktuellen Trends der Szene und die schönsten Modelle aus der Welt der Zeitmesser. Alles, was ihr zur Veranstaltung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann und wo findet die „Watchtime“ in Düsseldorf statt?

Das Uhren-Event findet vom 25. bis 27. Oktober in Düsseldorf statt. Austragungsort ist die Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer.

Was erwartet mich auf dem Event?

Besucher erwartet ein vielfältiges Portfolio an Ausstellern renommierter Marken wie Omega, Breitling, TAG Heuer, Rado und Longines. Ebenso präsentieren sich auf dem Event auch innovative Newcomer sowie lokale Händler wie der Juwelier Pletzsch aus Düsseldorf.

Sammler sind ebenfalls herzlich willkommen und können den Wert ihrer Uhren vor Ort ermitteln lassen. Daneben werden Führungen über die Ausstellung angeboten und Podiums-Diskussionen zu den aktuellsten Themen im Bereich Luxus, Uhren und Lifestyle gehalten. Am Freitagabend (25. Oktober) wird zudem der „WatchTime Award“ für herausragende Leistungen in der Uhrenindustrie verliehen.

Das komplette Programm des Events könnt ihr hier einsehen.

Gibt es noch Tickets?

Reguläre Eintrittskarten für die „Watchtime“ sind nach wie vor erhältlich. Lediglich das „Golden Ticket“, ein 3-Tages-Ticket mit früherem Einlass am Eröffnungstag und Zugangsberechtigung zur After Hour am Samstag im Hors d’Oeuvres, ist bereits ausverkauft.

Tagestickets werden online für 19 Euro angeboten. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren können die Messe für 10 Euro pro Tag besuchen. Kombi-Tickets für mehrere Tage gibt es nicht. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort an der Tageskasse eine Karte kaufen. Mit einem Preis von 25 Euro ist sie dabei jedoch etwas teurer als die Online-Karte.

Wann hat die „Watchtime“ geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Messe sehen wie folgt aus:

Freitag, 25. Oktober:

10 bis 12 Uhr (Eröffnung für Golden-Ticket-Inhaber)

12 bis 18 Uhr (allgemeiner Einlass)

18 bis 22 Uhr (After-Hour-Event für Golden-Ticket-Inhaber)

Samstag, 26. Oktober:

10 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. Oktober:

11 bis 17 Uhr

Wie komme ich zur Veranstaltung?

Die Rheinterrasse befindet sich am Joseph-Beuys-Ufer. Da dort am Wochenende parallel die Düsseldorfer Herbstkirmes stattfindet, sollten Besucher am besten mit dem ÖPNV anreisen. In direkter Nähe zum Veranstaltungsort befinden sich die Haltestellen Nordstraße und Klever Straße. Hier halten unter anderem die U-Bahnlinien U78 und U79.

Adresse: Joseph-Beuys-Ufer 33 40479 Düsseldorf