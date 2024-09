"Chefs in Town" Düsseldorf: Gastro-Festival – Programm und alle Infos!

Beim Gastro-Event „Chefs in Town“ sind zahlreiche Düsseldorfer Restaurants, Cafés und Bars dabei – in einigen Küchen stellen sich sogar bekannte Spitzen- und TV-Köche an den Herd. In unserem Überblick findet ihr alle Veranstaltungen und teilnehmenden Locations.

Wann findet „Chefs in Town“ statt?

Vom 27. bis 29. September findet das Gastro-Event „Chefs in Town“ in Düsseldorf statt – viele Restaurants, Hotels, Cafés und Bars über die ganze Stadt verteilt machen mit.

Was steckt hinter dem neuen Gastro-Event?

Unter dem Motto „Chefs in Town“ mischen sich Starköche am letzten September-Wochenende unter die lokale Gastronomie in Düsseldorf. Kulinarische Genüsse, Live-Programm und vieles mehr: Essengehen soll an den drei Tagen zu einem ganz besonderen Erlebnis werden.

Schirmherr der Veranstaltung ist Spitzenkoch und Kochbuchautor Heiko Antoniewicz. Neben den „Chefs in Town“ gibt es mit „Chefs on Stage““ und „Next Chefs“ weitere Programm-Highlights für die Gastro-Branche und ihren Nachwuchs.

Spitzenköche treffen auf lokale Helden

Tim Raue ist mit seiner Currywurst im Schwan in der Altstadt unterwegs, Nils Henkel kocht ein exklusives Six-Hands-Dinner im The Cord und bei der „Kitchen Party“ im Paradise Now zaubern Nelson Müller und Anthony Sarpong gemeinsam am Herd.

Tisch-Reservierung und weitere Gäste-Infos

Ihr wollt bei „Chefs in Town“ dabei sein? Wo ihr Tische reservieren könnt und in welchen Locations ihr einfach auch so vorbeischauen könnt, erfahrt ihr hier.

Alle Termine und Veranstaltungsorte: „Chefs in Town“ am 27.9.2024 (Freitag)

Altstadt | Stadtstrand Tonhallenufer: Events auf der Strandbühne. Song Slam & StadtklangKonzerte auf der Strandbühne, dazu Classic Spritz-Angebot

Altstadt | Fischhaus: Nicht nur für Seafood-Liebhaber! Geschmortes vom Wildschwein mit kurzgebratener Jakobsmuschel, Blumenkohl und Litschi

Altstadt | Café Madrid: Variación de tapas! Ein Streifzug durch die spanische Küche – von Pimentos de Padrón über Salat und Datteln bis Boquerones fritos (Fr-So)

Altstadt |Seed & Greet am Carlsplatz mit Alexander Wulf (Troyka, Erkelenz): Pizza-Kreation von Alexander Wulf, Roland Schüren und Bastian Jordan – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, so habt ihr Pizza noch nie erlebt!

Altstadt | Concept Riesling: Weinprobe erlesener Weingüter. Wein, Sekt und Champagner direkt vom Winzer (Fr-So)

Bilk | Williams Bar & Kitchen: Rib Hop & Hooray! Barbecue im Londoner Barstyle: Short Ribs sous vide mit Kartoffel-Garnelen-Küchlein, Fenchel, Nori und Barbecue Jus. (Fr-Sa)

Derendorf | Mangold: Chefs in Town Special San Francisco Food & Cocktails. Pulled Pork Tacos, Seafood Tacos, Grilled Romaine Caesars, Copping, Surf & Turf Big Burger, Flatiron US-Steak (Fr-So)

Friedrichstadt | Lettini’s: Ein verstecktes Stück Little Italy im Hinterhof. Ausflug nach Sardinien mit Unterstützung von Gourmetkoch André Wolff und Mixologie-Star Linh Nguyen

Flingern | Cuvée: Brasilianische Küche. Spezialitäten wie Coxinhas und Pastéis mit erfrischenden „Caipirinha de Cuvée“

Golzheim | Stadtstrand: Beef & Burger. Leckeres Helles vom Strandhasen, persönlich vom Braumeister gezapft, dazu Burger vom Grill! (Fr-So)

Lörick| Broich Kantine @Areal Böhler: NENI Pop Up. Gründerin der bekannten NENI

Restaurants Haya Molcho und Georg W. Broich servieren gemeinsam ein typisches NENI

Balagan Menü. Sympathisches Chaos mit Mezze und Hauptspeisen – Tel Aviv Style (Fr-So)

Lörick | Julian’s am Seestern: Touch of a Bowl. Ausgefallene Bowls mit gebratenen Gambas oder mit auf Lavastein gegrillter Chorizo – und ein köstlicher Gin-Cocktail! (Fr-Sa)

Medienhafen | Julian’s im Hafen: Happy Spoon Parade. Chicken, hausgemachte Pasta oder marinierter Lachs – besonders serviert auf Gourmetlöffeln (Fr-So)

Medienhafen | The View Skylounge: 4 Gänge mit Blick zur Skyline

Medienhafen | Nelson Müller x Anthony Sarpong @Paradise Now: Kitchenparty! Die

Sterneköche Nelson Müller und Anthony Sarpong vereinen ihre Kräfte, um ein einzigartiges

Fest für die Sinne zu gestalten. Der letzte Gang führt in den Club

Oberkassel | Piazza Saitta: Lieblingsgericht von Guiseppes Vater. „Coniglio in umido con patate e verdure“ – übersetzt: Kanincheneintopf

Pempelfort | Spoerl Fabrik: 3-Gang-Sharing Menü an langer Tafel. Mit Köstlichkeiten wie Entrecôte, Rinderfilet, Steinbutt oder Lachs

Pempelfort | Fleckenstein’s: Special Menu. Wunderbares Risotto mit Tomate,

Hummerbisque und Riesengarnelen (Fr-So)

Pempelfort | Löffelbar: Chefs in Town Menu San Diego Food & Cocktails. Pulled Turkey Tacos, Grilled Chicken Tacos, Grilled Romaine Cesars, Empanadas, San Diego Tandoori House (Fr-So)

Pempelfort | Oktopussy: Wilder Oktopus im Griechenlandurlaub. Mit Ochsenherz-Tomate, Olive, Tsatsiki, Gurkensalat und Orangenjus (Fr-So)

Pempelfort | Reinhardt’s: Wo das Meer auf den Berg trifft… Französische Küche mit alpinen Einflüssen kombiniert (Fr-Sa)

Stadtmitte| Bulle Burger: Neuer Burger-Trend – Slider! Bulle Burger serviert den Slider mit Crystal Coke Combo in Bulle Brioche (Fr-So)

Stadtmitte | Pommes & Wein – Pelican Fly x Sascha Stemberg (Haus Stemberg, Velbert):

Hot Dogs, Hip Hop und Frauenpower

Unterbilk: Swiss Feinkost: Alpen-Sushi & Waadtländer Bouillabaisse

Termine, Restaurants und Veranstaltungsorte am 28.9.2024 (Samstag)

Altstadt | Kö 59 x Gut Purbach Kitchen Takeover: Sternekoch Achim Hack kocht mit Kö 59-Executive Chef Marcus Bunzel eine einzigartige Fusion aus bayrischer & französischer

Küche

Altstadt| Basserie Stadthaus: Partager & Parler – Essen teilen & quatschen mit den Chefs! „Sharing is caring“ ist das Motto in der Altstadt

Altstadt | Breidenbacher Hof: Six Hands, One Kitchen. Spitzenkoch Hendrik Otto (ehemals Adlon Esszimmer, Berlin) sorgt zusammen mit Executive Chef Philipp Ferber und Nao Yamaoka in der offenen Molteni Show-Küche für eine Geschmacksexplosion

Altstadt | Fischhaus: Nicht nur für Seafood-Liebhaber! Geschmortes vom Wildschwein mit kurzgebratener Jakobsmuschel, Blumenkohl und Litschi (Fr-Sa)

Altstadt | Stadtstrand Tonhallenufer: Events auf der Strandbühne. Song Slam Stadtklang-Konzerte auf der Strandbühne, dazu Classic Spritz-Angebot (Fr-So)

Altstadt | Café Madrid: Variación de tapas! Ein Streifzug durch die spanische Küche – von Pimentos de Padrón über Salat und Datteln bis Boquerones fritos (Fr-So)

Altstadt | Concept Riesling: Weinprobe erlesener Weingüter. Wein, Sekt und Champagner direkt vom Winzer (Fr-So)

Bilk | Williams Bar & Kitchen: Rib Hop & Hooray! Barbecue im Londoner Barstyle: Short Ribs sous vide mit Kartoffel-Garnelen- Küchlein, Fenchel, Nori und Barbecue Jus (Fr-Sa)

Derendorf | Mangold: Chefs in Town Special San Francisco Food & Cocktails. Pulled Pork Tacos, Seafood Tacos, Grilled Romaine Caesars, Copping, Surf & Turf Big Burger, Flatiron US Steak (Fr-So)

Flingern | Lupin Bar x Linh Nguyen: Die Bartender-Weltmeisterin mixt Kunstwerke für Menschen, die mit allen Sinnen genießen

Flingern | Dritan Alsela: Kaffee Live Rösten. Seinen Kaffee selbst vor Ort rösten und anschließend genießen. Dazu ein Meet&Greet mit dem Kaffee-Guru Dritan Alsela

Flingern | The Roof: Harmonischer Dreiklang: Erlesene Weine aus Rheingau und Ahr,

kombiniert mit Fusion Küche und Musik

Golzheim | Stadtstrand: Beef & Burger. Leckeres Helles vom Strandhasen, persönlich vom Braumeister gezapft, dazu Burger vom Grill! (Fr-So)

Lörick | Broich Kantine @Areal Böhler: NENI Pop Up. Gründerin der bekannten NENI

Restaurants Haya Molcho und Georg W. Broich servieren gemeinsam ein typisches NENI

Balagan Menü. Sympathisches Chaos mit Mezze und Hauptspeisen – Tel Aviv Style (Fr-So)

Lörick | Julian’s am Seestern: Touch of a Bowl. Ausgefallene Bowls mit gebratenen Gambas oder mit auf Lavastein gegrillter Chorizo – und ein köstlicher Gin-Cocktail! (Fr-So)

Pempelfort | The Paris Club x Tristan Brandt: Sternekoch Brandt interpretiert das

französische Flair im Stil der jungen, wilden Franzosen neu

Pempelfort | Reinhardt’s: Wo das Meer auf den Berg trifft… Französische Küche mit alpinen Einflüssen kombiniert (Fr-Sa)

Pempelfort | Münstergrill: Chefs in Town Gyros Bowl. Mit hausgemachtem Tzatziki und eingelegten roten Zwiebeln (Sa-So)

Pempelfort | Fleckenstein’s: Special Menu. Wunderbares Risotto mit Tomate,

Hummerbisque und Riesengarnelen (Fr-So)

Pempelfort | Löffelbar: Chefs in Town Menu San Diego Food & Cocktails. Pulled Turkey Tacos, Grilled Chicken Tacos, Grilled Romaine Cesars, Empanadas, San Diego Tandoori House (Fr-So)

Pempelfort | The Kitchen: The Kitchen meets Shizen. Bei Fatih & Serkan treffen sich die Küchen Skandinaviens und Japans

Pempelfort | Pepella: Georgische Khinkali. Das Nationalgericht Khinkali wird in

verschiedenen Variationen interpretiert

Pempelfort | Oktopussy: Wilder Oktopus im Griechenlandurlaub. Mit Ochsenherz-Tomate, Olive, Tsatsiki, Gurkensalat und Orangenjus (Fr-So)

Stadtmitte| Bulle Burger: Neuer Burger-Trend – Slider! Bulle Burger serviert den Slider mit Crystal Coke Combo in Bulle Brioche (Fr-So)

Stadtmitte: What’s Beef x Max Strohe (Tulus Lotrek) feat. Stefan Strumbel: Max Strohe brät seine neueste Kreation: Butter Burger. Dabei ist kreativer Beistand: Das Burgerpapier wird von Künstler Stefan Strumbel designt

Stadtmitte | King Fusion: Fusion Style des Klassikers „Steak Frites“. Variation des französischen Klassikers mit Xa Xiu-Marinade, zubereitet im Wok

Stadtmitte | Historische Rheinbahn goes Gourmet: Die Historische Rheinbahn fährt zwei Touren (13 und 18 Uhr) – mit Gourmetkoch Arne Anker (BRIKZ, Berlin) und Jürgen Haberle

(Tantris DNA, München) an Bord, die die Passagiere mit einem 5-Gänge-Menü versorgenUrdenbach | Rheinbude: Bits & Beats feat. Strandpiraten

Events, Restaurants und Veranstaltungsorte am 29.9.2024 (Sonntag)

Altstadt: Tim Raue x Schwan Burgplatz: Original Berliner Currywurst. Eine Hommage an die Heimatstadt des Sternekochs mit Berliner Schnauze Tim Raue

Altstadt | Kasematten x Alexander Wulf (Troyka, Erkelenz): Kochen unter Sternen. Ein besonderes Menü mit ausgezeichneten Speisen aus verschiedenen Ländern unter Sternen

Altstadt | The Court: Dining Experience. 3 Spitzenköche, 6 Gänge. Sternekoch Nils Henkel (Restaurant Bootshaus, Bingen) und Kevin Bürmann (Haebel, Hamburg) stehen im „The

Court“ mit dem Küchenchef des Hauses Philipp Lange für ein veganes 6-Gänge-Menü am

Herd

Altstadt | Stadtstrand Tonhallenufer: Events auf der Strandbühne. Song Slam & Stadtklang-Konzerte auf der Strandbühne, dazu Classic Spritz-Angebot (Fr-So)

Altstadt | Concept Riesling: Weinprobe erlesener Weingüter. Wein, Sekt und Champagner direkt vom Winzer (Fr-So)

Bilk | Zwanzig23: Offen für Experimente. Lukas Jacobi vom Zwanzig23, kürzlich erstmals selbst mit einem Stern ausgezeichnet, öffnet ausnahmsweise am Sonntag und bietet Kaffee

und Kuchen in süß und salziger Variante

Derendorf | Mangold: Chefs in Town Special San Francisco Food & Cocktails. Pulled Pork Tacos, Seafood Tacos, Grilled Romaine Caesars, Copping, Surf & Turf Big Burger, Flatiron US Steak (Fr-So)

Flingern | Waya Kitchen: Burger & Coffee – extra am Sonntag geöffnet. Smash Burger, Classic Beef Burger, Champignon Burger, Classic Poutine – dazu Kaffee

Friedrichstadt | Fritzi’s Frau Franzi: Chef’s Choice Menü. Die moderne deutsche Küche von Sternekoch Tobias Rocholl zaubert sechs unvergessliche Gänge

Golzheim | Stadtstrand: Beef & Burger. Leckeres Helles vom Strandhasen, persönlich vom Braumeister gezapft, dazu Burger vom Grill! (Fr-So)

Lörick | Broich Kantine @Areal Böhler: NENI Pop Up. Gründerin der bekannten NENI

Restaurants Haya Molcho und Georg W. Broich servieren gemeinsam ein typisches NENI

Balagan Menü. Sympathisches Chaos mit Mezze und Hauptspeisen – Tel Aviv Style. (Fr-So)

Neuss | Restaurant Rubens @Port Victoria feat. Max Stiegl (Gut Purbach, Burgenland): Der für seine Innereienküche bekannte Österreicher Max Stiegl lädt zum „Sautanz“ ein. Gäste erleben die Zubereitung eines Schweins „from Nose to Tail“

Oberbilk | Björn Freitag @ Fifty Fifty & Housing First: Sternekoch Freitag kocht für Menschen auf der Straße.

Oberkassel | Klapdohr x Tristan Brandt: Chefs in Town Brunch. Flying Service frisch aus der Küche mit Sternekoch Tristan Brandt und Lars Klapdohr

Pempelfort | Fleckenstein’s: Special Menu. Wunderbares Risotto mit Tomate, Hummerbisque und Riesengarnelen (Fr-So)

Pempelfort | Münstergrill: Chefs in Town Gyros Bowl. Mit hausgemachtem Tzatziki und eingelegten roten Zwiebeln (Sa-So)

Pempelfort | Oktopussy: Wilder Oktopus im Griechenlandurlaub. Mit Ochsenherz-Tomate, Olive, Tsatsiki, Gurkensalat und Orangenjus (Fr-So)

Pempelfort | Le Bouchon: Hommage an Paul Bocuse. 4-Gang Gourmetmenü

Pempelfort | Löffelbar: Chefs in Town Menu San Diego Food & Cocktails. Pulled Turkey Tacos, Grilled Chicken Tacos, Grilled Romaine Cesars, Empanadas, San Diego Tandoori House (Fr-So)

Flingern| Bulle Burger: Neuer Burger-Trend – Slider! Bulle Burger serviert den Slider mit Crystal Coke Combo in Bulle Brioche (Fr-So)

Stadtmitte | Pommes & Wein – Pelican Fly x Salt & Silver (Hamburg) x Fabio Haebel

(Hamburg): Battle of the Giants. Mit Austern, Cevice & Fish & Chips

Stadtmitte | What’s Beef feat. Torsten Hülsmann: Meatless Sunday & Chili-Cheese feat.

Planted Steak-Burger! (17:00)

Urdenbach | Rheinbude: Bits & Beats feat. DJ Andre Fossen

