Eine Currywurst vom TV-Koch, ein Drink von der Bartender-Weltmeisterin? Hört sich an wie ein wilder Traum, ist aber im Rahmen des „Chefs in Town“-Events Ende September in Düsseldorf Realität. Wir liefern die Infos.

Vom 27. bis 29. September steht die Stadt Düsseldorf kulinarisch Kopf: „Chefs in Town“ feiert Premiere und kreiert aus Düsseldorf eine gastronomische Bühne. Geplant sind auch einige Programmpunkte: Egal ob Tim Raue mit seiner Currywurst in der Altstadt oder gekürte „Die beste Bartenderin der Welt“ Linh Nguyen, die ausgefallene Drink-Kreationen in der Lupin Gin Bar in Flingern mixt – an diesem Wochenende treffen Superköche auf lokale Gastro-Talente. Und dabei sein kann jeder, der will.

TV-Koch Tim Raue zaubert Berliner Currywurst im Schwan am Burgplatz

Der gebürtige Berliner Tim Raue, bekannt aus Fernsehproduktionen wie „Raue der Restauranttester“ und „Star Kitchen“ auf Amazon Prime gehört zu den „Chefs in Town“. Er präsentiert die Berliner Currywurst im Schwan am Burgplatz in der Altstadt. Die dürfte schmecken, denn sein Restaurant „Tim Raue“ in der deutschen Hauptstadt ist ausgezeichnet mit zwei Michelin Sternen, fünf schwarzen Hauben im Gault Millau und eine Platzierung Nummer 30 auf der Liste der „The World’s 50 Best Restaurants“.

An diesem Mittag ist außerdem ein „Meet and Greet“ geplant, weitere Infos folgen.

Datum : Sonntag, 29. September, 12 bis 14 Uhr

: Sonntag, 29. September, 12 bis 14 Uhr Ort: Schwan am Burgplatz, Mühlenstraße 2, 40213 Düsseldorf

„Beste Bartenderin der Welt“ mixt Drinks in der Lupin Gin Bar

„Die beste Bartenderin der Welt“ Linh Nguyen mixt ausgefallene Drink-Kreationen in der Lupin Gin Bar, dem „Montmartre“ der Ackerstraße in Flingern. Die gebürtige Magdeburgerin mit vietnamesischen Wurzeln ist seit einigen Jahren ein echter Star in der Bartender-Szene. In der Düsseldorfer Location bekommt sie an diesem Abend Raum für ihre professionellen Kreationen – Gäste dürfen es sich in gemütlichen Sesseln und Sofas bequem machen.

Datum : Samstag, 28. September, Uhrzeit tba

: Samstag, 28. September, Uhrzeit tba Ort: Lupin Gin Bar, Ackerstraße 109, 40233 Düsseldorf

