Chefs in Town in Düsseldorf: Bilanz zu 2024, nächster Termin steht

Am vergangenen Wochenende hat Düsseldorf richtig aufgekocht – bei „Chefs in Town“, dem neuen Festival-Highlight am Gastro-Himmel der Landeshauptstadt. Auf insgesamt über 100 Veranstaltungen wurden tausende begeisterte Gäste verköstigt, Branchenthemen diskutiert und der Nachwuchs in die spannende Arbeitswelt der Gastronomie mitgenommen.

Das Ziel: Menschen zu inspirieren und die Begeisterung für die Gastronomie- und Hotellerie-Szene in Düsseldorf zu entfachen. Für die Organisation des Events hatten sich im Vorfeld starke Partner zusammengetan, darunter METRO, die Stadt Düsseldorf, die IHK Düsseldorf, DEHOGA Nordrhein und Coca-Cola. Viele weitere Partner und Verbündete sorgten dafür, dass das Event ein voller Erfolg wurde.

Frank Engel von den Kasematten resümiert: „Wir haben sofort zugesagt, als es um die Beteiligung an Chefs in Town ging. Und es hat richtig Spaß gemacht, gemeinsam mit dem Erkelenzer Sternekoch Alexander Wulf etwas ganz Besonderes zu konzipieren. Unser Special Kochen unter Sternen – Genuss unter freiem Himmel parallel zu unserem traditionellen Kasematten Oktoberfest kam sehr gut bei den Gästen an, wir waren sehr schnell ausgebucht und es war ein rundum gelungener Abend. Diesen positiven Drive brauchen wir für die ganze Branche!“

„Chefs in Town“ in Düsseldorf: Veranstalter ziehen Bilanz

Die Partner des neuen und innovativen Gastronomie-Events ziehen angesichts der Resonanz bei Machern und Teilnehmern ein positives Fazit. Dr. Steffen Greubel, Vorstandsvorsitzender der METRO AG: „Am Anfang stand die Idee eines neuen, innovativen Konzepts und unser Ziel als Partner der Gastronomie, Menschen für diese tolle Branche zu begeistern und diese zu feiern. Wir sind selbst überwältigt, wie groß diese Idee in der Realität geworden ist und wie viele Starköche sowie lokale Gastronomen und Akteure bei diesem Event mitgemacht haben. Sie alle haben gemeinsam mit großer Leidenschaft gezeigt: Die Gastronomie ist eine unglaublich bereichernde und sozial verbindende Branche, und Düsseldorf hat mit seiner kulinarischen Szene absolut das Zeug, zur Gastro-Hauptstadt zu avancieren.“

Auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller ist überzeugt von dem neuen Konzept: „Eine vielfältige gastronomische Landschaft trägt in hohem Maße zur Lebensqualität unserer Stadt bei. Events wie Chefs in Town und der Rolling-Pin-Award setzen Düsseldorf einmal mehr auf die gastronomische Landkarte. Denn sie begeistern mit neuen, spannenden Ansätzen Liebhaber von Fastfood bis Haute Cuisine gleichermaßen. Mit ihrer Strahlkraft wirken sie über die Stadtgrenzen hinweg. Das konnten wir am vergangenen Wochenende deutlich sehen.“

„Chefs in Town“: Termin für 2025 steht bereits fest

Eine Fortsetzung des dezentralen Event-Formats im kommenden Jahr ist bereits in Planung und soll vom 26. bis 28. September 2025 stattfinden.

Auf „Chefs in Town“ folgt die Profi-Veranstaltung Rolling Pin Convention

Und es geht direkt weiter in puncto Gastro-Veranstaltungshighlights: Vom 30. September bis zum 1. Oktober 2024 kommt aktuell die Gastronomie-Branche Deutschlands auf dem Areal Böhler in Düsseldorf zusammen. Dort findet nach dem Standortwechsel von Berlin erstmalig die Nummer eins der Gastronomie-Expos, die Rolling Pin.Convention, statt. Auf fünf Bühnen kann man Cooking-Demonstrationen, Masterclasses und Talks erleben und das Who is Who der Zunft gibt sich die Ehre.

Mit dabei sind bekannte Persönlichkeiten wie Sommelier-Legende Gerhard Retter oder Multigastronom Tim Mälzer. 60 Speakerinnen und Speaker und die rund 10.000 erwarteten Gäste machen die Veranstaltung zu einer der heißesten Adressen für die Gastroszene. Darüber hinaus präsentieren die spannendsten und innovativsten Lieferanten und Produzenten ihre Neuheiten.

