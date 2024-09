Immer mehr Menschen interessieren sich für Reisen mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen – dem sogenannten Caravaning. Auch in Düsseldorf ist diese Begeisterung spürbar: So kamen am Eröffnungswochenende der bislang größten Camping-Messe, dem Caravan Salon, knapp 80.000 Besucher.

„In unseren 16 Hallen und auf dem weitläufigen Freigelände erwachen die mobilen Träume der Community zum Leben. Nur hier vereint die Branche das gesamte Spektrum – von atemberaubenden Fahrzeugen bis hin zu den perfekten Urlaubszielen, die die Sehnsucht in uns wecken. Unsere Aussteller haben ein wahres Feuerwerk an Premieren, Neuheiten und Innovationen entfacht, das die Herzen höherschlagen lässt. Es erfüllt uns mit großer Freude, dass auch das Begleitprogramm das Publikum restlos begeistert. Der Caravan Salon zieht Besucher und Fachleute aus aller Welt an und beweist einmal mehr, dass er nicht nur Trends setzt, sondern auch ein kraftvoller Impulsgeber für die gesamte Branche ist“, schwärmt Director Stefan Koschke.

Mehr als 778 Aussteller aus 35 Ländern präsentieren sich in diesem Jahr noch bis zum 8. September beim Caravan Salon in den Hallen und dem Freigelände der Messe Düsseldorf. Sie zeigen dabei Reisemobile und Caravans jeder Größe und Preiskategorie, außerdem Basisfahrzeuge, Zubehör, technisches Equipment, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Campingplätze, Reisemobilstellplätze sowie Reisedestinationen.

Große Begeisterung für Urlaub mit dem Camper

Das Interesse am mobilen Reisen ist bei hiesigen Urlaubern derweil sehr groß: Zwischen Januar und Juli 2024 wurden in Deutschland 67.681 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, was einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders die Reisemobilsparte sticht hervor und verzeichnet mit 52.724 Neuzulassungen einen Anstieg von 9,8 Prozent. Die Caravan-Neuzulassungen pendeln sich mit 14.957 Einheiten (-1,1 Prozent) auf einem stabilen Niveau ein.

Weiterlesen: Caravan Salon in Düsseldorf: Wohnmobil-Boom mit neuen Rekorden

„Die getrübte Konsumstimmung zum Saisonauftakt boten keine ideale Ausgangssituation für den deutschen Caravaning-Markt. Umso bemerkenswerter sind die rund 68.000 Neuzulassungen in den ersten sieben Monaten, die ein insgesamt gutes Ergebnis darstellen. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die Faszination für Caravaning bei den Urlaubern ungebrochen groß ist“, sagt CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso.

Tickets und Preise für den Caravan Salon 2024

Die Tageskarte kostet für Erwachsene am Wochenende 19 Euro, werktags 17 Euro. Schüler, Studenten, Mitglieder des Club Caravan Salon & boot sowie des ADAC können sich eine ermäßigte Karte für 17 Euro am Wochenende und werktags für 15 Euro sichern. Für Kinder (6 bis 12 Jahre) beträgt das Tagesticket am Wochenende 8 Euro und werktags 6 Euro.

Darüber hinaus wird von Montag bis Freitag ein Nachmittagsticket für 10 Euro angeboten (von 14 bis 18 Uhr). Alle weiteren wichtigen Informationen rund um die Camper-Messe findet ihr hier.