Cannafair 2024 in Düsseldorf: alle Infos zur Hanfmesse

Fahrsimulator soll für Kiffer für Gefahren sensibilisieren – alle Infos zur Cannafair 2024 in Düsseldorf

Events in Düsseldorf

14. August 2024

Die Cannafair findet am Wochenende vom 25. bis zum 27. August wieder in Düsseldorf statt. Wir verraten, was euch vor Ort erwartet.