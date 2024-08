Büdchentag in Düsseldorf: Programm-Highlights, Kioske, Feste und mehr!

Am Samstag, dem 24. August 2024, ist es endlich wieder soweit: Dann wird in Düsseldorf die nächste Ausgabe des Büdchentages gefeiert. Das Büdchen, außerhalb des Rheinlands auch Kiosk genannt, ist für die Menschen die letzte Zuflucht, die mal schnell einen Snack brauchen, die vergessen haben, noch eine Packung Kippen zu kaufen oder die spontan mal ein Bierchen zischen wollen. Doch auch darüber hinaus ist es für viele soziale Kontakte verantwortlich, beliebter Treffpunkt und für viele Menschen ein Ort, wo man sich mal auf die Schnelle austauschen kann.

Nicht wenige Büdchen haben inzwischen ihre ganz eigene Geschichte und Tradition. Als Kinder holte man sich hier eine süße Tüte oder die neuesten Panini-Bilder, als Jugendlicher sorgte der Kiosk für die ersten Alkoholabstürze und als Erwachsener sicherte er dem einen oder anderen Schwiegersohn mit ein paar Blumen den Tag.

Um all das zu ehren, wird der Büdchentag in Düsseldorf gefeiert. Wir haben alle Informationen zur diesjährigen Veranstaltung.

Wann findet der Büdchentag 2024 in Düsseldorf statt?

Die diesjährige Ausgabe des Büdchentags findet am Samstag, den 24. August, statt. Dann wird von 14 bis 22 Uhr an rund 30 verschiedenen Buden in der ganzen Stadt gefeiert.

Termin: Samstag, 24. August 2024

Highlight zum Büdchen-Tag: Strandpiraten am Fortuna Büdchen

Das Fortuna Büdchen gehört sicher zu den bekanntesten Orten in ganz Düsseldorf: Die rot-weiße Trinkhalle serviert seit Jahren beherzt bittersüßes Bier und brühwarme Bockwurst, während es sich die zahlreiche Gäste auf den Bänken vor Ort bequem machen, um über die Fortuna zu philosophieren. Direkt am Rhein am Tonhallenufer gelegen, gibt es die passende Aussicht kostenlos obendrauf, während sich kleine Besucher über eine Hüpfburg und ein Freigetränk freuen dürfen.

Am Büdchentag begleiten euch niemand geringeres als die Düsseldorfer Strandpiraten dabei: Das DJ-Kollektiv (Diskomat, Starskie und Oliver van Lin) verspricht via Social Media einen heißen Husarenritt und will pünktlich ab 14 Uhr loslegen. „Ein Wunsch den wir schon lange hegten, geht nun in Erfüllung!“ – und ihr solltet mit dabei sein!

Welche Büdchen machen mit?

Von Flingern bis nach Rath, von Pempelfort bis Bilk: Insgesamt werden auf der Seite zum Büdchentag in Düsseldorf stolze 40 Büdchen und weitere Locations gelistet, welche am Büdchentag mitwirken.

Einige Highlights finden sich zum Beispiel am Friedensplätzchen in Unterbilk, beim Sommerfest am Kirchplatz in Bilk, am Fürstenplatz (großes Nachbarschaftsfest) und am Hermannplatz in Flingern.

Praktisch: Das offizielle PDF mit allen Infos in der Übersicht zum Ausdrucken!

Was kostet der Eintritt für den Büdchentag 2024 in Düsseldorf?

Der Büdchentag ist eine kostenlose Veranstaltung in Düsseldorf. Ihr könnt an allen Programmpunkten ohne Eintritt zu bezahlen teilnehmen.

Was erwartet Besucher?

Im ganzen Stadtgebiet verteilt warten unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen auf die Besucher des Büdchentages. Neben vielen altbekannten Büdchen gibt es in diesem Jahr aber auch wieder einige Neuzugänge. So wird beispielsweise erstmals der Fürstenplatz mit einem Nachbarschaftsfest, Live-Musik und einem Kinderprogramm bespielt.

Neben dem Trendsport-Hobby „Horse Riding“ erwartet Besucher dort eine Bühne mit Live-Musik – unter anderem mit einem einmaligen Reunion-Konzert der Düsseldorfer Soul-Sängerin Carmen Brown und ihrer Band.

Am Friedensplätzchen in Unterbilk warten währenddessen ein buntes Programm mit vielen Ständen, Kinderprogramm und Musik. Besucher können sich hier zudem an der Merch-Bude des Düsseldorfer Büdchentages T-Shirts, Tassen, Überraschungen und Geschenken als Erinnerung an das Fest sichern.

Trödeltipp: In Unterbilk und Friedrichstadt locken von 10 bis 16 Uhr zudem die Hofflohmärkte zum munteren Shopping.

Wie wichtig und prominent die Arbeit der Initiatoren vom Büdchentag mittlerweile angesehen wird, zeigte sich auch im Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Vorjahr, der nur kurze Zeit nach den Festlichkeiten auf ein Gespräch mit den Büdchentag-Veranstaltern in einem Kiosk in Unterbilk vorbeischaute.

