Trinkwasser-Cocktails am Kö-Bogen in Düsseldorf: Das steckt dahinter

Ihr habt Lust, das Wochenende in entspannter Atmosphäre und mit kühlen Drinks einzuläuten? Dann solltet ihr am Freitag (16. August) unbedingt am Kö-Bogen vorbeischauen. Denn am zentralen Platz im Herzen der Stadt veranstalten die Stadtwerke Düsseldorf heute die Trinkwasser-Lounge.

Neben erfrischendem Wasser erwartet euch im Bereich am Uecker-Nagel auch chillige Musik vom DJ-Pult sowie eine entspannte Ecke mit Liegestühlen, Sitzkissen und Sonnenschirmen, in welcher ihr nach einem langen Tag im Büro oder einem Bummel durch die City zur Ruhe kommen und neue Leute kennenlernen könnt.

Bester Trinkwasser-Cocktail gesucht

Wer sich die Zeit vor Ort mit mehr als nur Trinkwasser versüßen möchte, kann sich am Wasserwagen der Stadtwerke auch eine der leckeren Mischungen mit Früchten oder Kräutern genehmigen.

Als Highlight preisen die Stadtwerke die „Misch Masters – Barkeeper im Wettkampf um den besten Wasserdrink“ an: Fernando Penate und Friedel Ketel werden Trinkwasser-Cocktails vor Ort kreieren und dabei in den Wettstreit treten. Die Barkeeper-Battle finden jeweils um 13.30 Uhr, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt. Alle gemixten Cocktails sind dabei alkoholfrei und bestehen zu 80 Prozent aus Trinkwasser. Für jeden Wettbewerb wird am Ort des Geschehens zudem eine Jury gewählt, die das Vergnügen hat, die neuen Cocktail-Kreationen zu verkosten.

Der Umwelt zuliebe schenken die Stadtwerke das Wasser während des Events in in biologisch abbaubaren Mehrwegbechern aus Zuckerrohr aus. Bereits seit mehr als 150 Jahren versorgt das Unternehmen die Menschen in Düsseldorf mit Trinkwasser.