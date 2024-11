Zwischenfall im Regionalexpress: Mann bedroht junges Mädchen

Am Freitagmorgen (1. November) wurde ein Zwischenfall in einem Regionalexpress auf der Fahrt nach Dortmund gemeldet. Eine 33-jährige Frau und ihre Begleitung, ein 39-jähriger Mann, gerieten mit einer 15-jährigen Jugendlichen in Streit. Der Mann griff das Mädchen an und bedrohte sie mit einer Schreckschusspistole. Bundespolizisten griffen ein und stellten die Waffe sicher.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.50 Uhr, als die Jugendliche auf dem Weg von Düsseldorf nach Essen die Sanitäranlage aufsuchen wollte. Nachdem die Tür nicht öffnete und sie klopfte, kam es zur verbalen Auseinandersetzung mit der 33-jährigen Frau. Die Situation eskalierte, als der 39-jährige Mann eingriff, die Jugendliche tätlich angriff und später eine Waffe zog.

19-Jähriger alarmiert die Polizei – Festnahme in Dortmund!

Ein 19-jähriger Zeuge aus Schwaförden alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann und seine Begleiterin im Hauptbahnhof Dortmund festnehmen. Sie fanden bei dem 39-Jährigen eine geladene Schreckschusspistole.

Die Identität des Paares wurde festgestellt, und der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Er entschied sich, keine Aussage zu machen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die 15-jährige Jugendliche wird sich ebenfalls vor Gericht verantworten müssen. Sie steht unter Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

