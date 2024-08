Ab Sonntag (4. August) beginnt in der Fußball-Bundesliga die Zweitliga-Saison. Für Fans der Fortuna bedeutet das endlich wieder Spiele im Stadion ansehen und die Lieblingsmannschaft tatkräftig anfeuern. Beim Eröffnungsspiel treffen die Düsseldorfer Kicker in Hessen auf Darmstadt 98. Eine Woche später, am 10. August, wird dann Zuhause gegen den Karlsruher FC gespielt. Mehr als 30.000 Zuschauer werden beim ersten Match in der Arena im Norden der Stadt erwartet.

Für viele Fußball-Enthusiasten darf während des Spiels ein Schluck Bier oder eine stärkende Bratwurst nicht fehlen. Doch wie tief müssen Fans diese Saison in Tasche greifen?

Fortuna Düsseldorf hält Kurs: „Fortuna für alle“ geht in die zweite Runde!

So viel kosten Bier und Bratwurst in der kommenden Saison

Was den Gerstensaft angeht, können Fortuna-Fans aufatmen. So haben sich die Bierpreise in der Saison 2024/2025 nicht geändert. Wie „t-online“ berichtet, zahlen Fußball-Freunde weiterhin für einen halben Liter Carlsberg Lager 5,20 Euro und für ein Alt der Düsseldorfer Hausbrauerei Schumacher 5,50 Euro. Laut dem Onlineportal sollen sich auch die Preise für Softdrinks nicht geändert haben. Limonade, Cola, Apfelsaft und Co. kosten euch demnach weiterhin 5 Euro.

Für alle, die sich zum Bier oder kühlen Drink eine Stadion-Wurst gönnen wollen, wird es in dieser Saison jedoch etwas teuer. Statt gewohnten 4 Euro kostet die Bratwurst vom Grill jetzt 4,20 Euro.

Weiterlesen: Schock für Fortuna Düsseldorf: Nachwuchsspieler stirbt nach Badeunfall in Duisburg

Doch die leichte Preiserhöhung scheint die Vorfreude der Fortuna-Fans nichts zu nehmen. Wie das Nachrichtenportal berichtet, seien schon vor dem ersten Heimspiel alle Dauerkarten über den Tisch gegangen. Demnach wurden in dieser Saison 20.000 Karten und somit 3000 mehr als noch in der vorherigen Saison verkauft. Die kommende Zweitliga-Saison verspricht also volle Stadien und ausgelassene Stimmung.