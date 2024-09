Zigarette im Zug geraucht: Bundespolizei stoppt Bahn aus Düsseldorf

Ein 59-jähriger Mann hat am Mittwoch (4. September) im RE 1 auf dem Weg von Düsseldorf nach Aachen in der Toilette der Bahn geraucht. Dadurch löste er die Sprinkleranlage aus, was zu einer Überflutung des Sanitärbereichs führte. Anschließend versuchte er, sich unbemerkt unter die anderen Reisenden zu mischen.

Die Bundespolizei konnte den nass gewordenen Mann jedoch rasch identifizieren, da ihn seine Kleidung ihn als Verursacher des Vorfalls verriet. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Tabakwaren und ein Feuerzeug bei ihm. Der Vorfall führte zu einer Zugverspätung von 45 Minuten auf der Fahrt nach Aachen.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen den Mann eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.