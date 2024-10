Wuppertal: Teenager kommt von Fahrbahn ab – drei Schwerverletzte

Schwerer Autounfall in Wuppertal! In der Nacht zum Samstag, 19. November 2024 um 1.33 Uhr, kam ein 18-Jähriger zwischen Wuppertal-Ronsdorf und der Rast- und Tankanlage Kucksiepen vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahrbahn ab. Er selbst und seine zwei Beifahrer, 21 und 20 Jahre alt, erlitten dabei schwere Verletzungen und kamen in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch im Gange.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.