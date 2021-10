Der letzte „World Club Dome“ in Düsseldorf ging kurz vor Corona im Januar 2020 über die Bühne: Rund 100.000 Besucher feierten beim großen Indoor-Festival in der NRW-Landeshauptstadt. In den Wochen danach folgten die ersten Pandemie-Maßnahmen und damit auch die Absage diverser Großveranstaltungen für eineinhalb Jahre. Doch jetzt legt der Veranstalter aus Frankfurt wieder los: Vom 7. bis 9. Januar soll sich die Merkur Spiel-Arena wieder in einen riesigen Club verwandeln.

Mit der so genannten „World Club Dome Winter Edition“ startet die Festival-Saison 2022. Der Ticketverkauf läuft schon und das Line-up geben die Veranstalter aus Frankfurt in den nächsten Wochen bekannt. In den letzten Jahren gehörten die Größen der Clubmusik wie Martin Garrix, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike, Sven Väth, Timmy Trumpet, Nina Kraviz, Claptone oder Steve Aoki dazu. Keine Frage, dass auch im Januar 2022 die Stars der Szene dabei sein werden.

World Club Dome 2022 in Düsseldorf: Ticketpreise

VIP-Package, Karten für alle drei Tage oder das Front Stage-Ticket: Der Eintrittspreis startet ab 79 Euro im Vorverkauf, das dreitägige VIP-Special liegt bei 281 Euro pro Person. Und wer sein Ticket für World Club Dome 2021 nicht zurückgeben hat, kann ebenfalls mitfeiern. Mehr Infos findet ihr auch auf der Homepage des Veranstalters.