Wohnwagen in Ratingen angezündet: Polizei sucht Zeugen

Ein Wohnwagen in Ratingen erlitt am Samstagabend (26. Oktober 2024) erhebliche Brandschäden. Gegen 20 Uhr bemerkte eine Zeugin Feuer an einem am Straßenrand der Mettmanner Straße, nahe der A44-Auffahrt, abgestellten Fahrzeug. Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein Wohnwagen der Marke Fendt in Flammen stand.

Obwohl die Feuerwehr der Stadt Ratingen schnell eingriff, wurde der Wohnwagen durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ratingen in Verbindung zu setzen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.