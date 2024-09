Nach einem Wohnungseinbruch im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk konnten zwei Tatverdächtige rasch geschnappt werden. Die Festnahme erfolgte am Samstag (31. August) gegen 3.15 Uhr. Die Polizei konnte die flüchtenden Männer, die sich in einem Taxi befanden, durch geortete Mobiltelefone schnell ausfindig machen. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Durch verdächtige Geräusche in einer Maisonettewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kronprinzenstraße wurde ein Bewohner in den frühen Morgenstunden alarmiert. Zwei Männer unterhielten sich offenbar leise im unteren Stockwerk. Der Wohnungseigner entdeckte bei seiner Nachschau eine offenstehende Tür und das Fehlen mehrerer Wertgegenstände. Sofort alarmierte er die Polizei, die eine Fahndung einleitete.

Täter mit gestohlenen Mobiltelefonen geortet

Die gestohlenen Mobiltelefone spielten eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung der Täter. Der Bestohlene konnte seine Telefone orten und die Koordinaten an die Polizei weitergeben. Eine Polizeistreife entdeckte daraufhin ein Taxi auf der Sedanstraße, in dem sich die beiden Verdächtigen befanden.

Bei der Kontrolle des Taxis fanden die Beamten einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und gestohlenen Gegenständen. Ein von dem Bestohlenen ausgelöster Ton aus einem der gestohlenen Telefone bestätigte, dass die Beamten die richtigen Personen festgenommen hatten. Die Verdächtigen wurden zur weiteren Abklärung in Gewahrsam genommen.

