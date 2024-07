Am Dienstagvormittag, den 30. Juli 2024 um 10 Uhr, wurde ein niederländischer Staatsbürger am Flughafen Niederrhein in Weeze von der Bundespolizei während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle für einen Flug nach Marrakesch überprüft. Der 42-jährige Mann präsentierte seinen gültigen niederländischen Reisepass. Eine Überprüfung seiner Personalien offenbarte, dass er durch die belgischen Behörden mittels eines internationalen Auslieferungshaftbefehls wegen Wirtschaftskriminalität gesucht wurde. Der Mann wurde daher sofort festgenommen.

Er wurde zur weiteren Verarbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nachdem die polizeilichen Formalitäten abgeschlossen waren, erließ die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf eine Festhalteanordnung. Der Festgenommene wurde anschließend an die Wachtmeisterei beim Amtsgericht Geldern übergeben, wo weitere rechtliche Schritte eingeleitet wurden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.