Winter-Hochwasser in Köln und Düsseldorf rückläufig – nur hier steigt der Pegel weiter

Das erste Winter-Hochwasser des Rheins geht in Nordrhein-Westfalen langsam wieder zurück. Nach dem Höhepunkt am Samstag sanken am Sonntag an den meisten Messstationen die Pegelstände. So lag der Wert in Köln am Sonntagmittag bei 7,22 Metern und damit 15 Zentimeter niedriger als am Vortag. Er blieb aber noch über der Hochwassermarke I von 6,20 Metern. In Düsseldorf sank der Pegelstand auf 6,89 Meter und erreichte damit entgegen vorheriger Prognosen nicht die Hochwassermarke I von 7,10 Metern.

Bei der Hochwasserstufe I gelten Einschränkungen für die Schifffahrt, zum Beispiel eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. In den kommenden Tagen sollen die Pegelstände weiter sinken.

Rheinpegel stieg nur am Niederrhein

Lediglich am Niederrhein wurden am Sonntag noch steigende Pegelstände verzeichnet, in Emmerich etwa um 22 Zentimeter auf 6,64 Meter. Nach der Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sollte der Pegelstand dort aber deutlich unter der Hochwassermarke I bleiben und ab Montag zurückgehen.

Für die neue Woche sagen die Meteorologen nur wenig Regen voraus. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Montag zwar vielerorts bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 7 bis 9 Grad. Am Dienstag gibt es bei gleichbleibenden Temperaturen ebenfalls dicke Wolken, in der Nordwesthälfte kann es zeitweise regnen.

