Wetteraussichten zum Wochenende in NRW mit Regen und Gewitter – am Sonntag heiter

23. August 2024

Der Start ins erste Wochenende nach den Ferien lässt in Sachen Wetter zu wünschen übrig: In Nordrhein-Westfalen wird es nass und gewittrig. Am Sonntag bessert sich die Lage jedoch.