Wetter in NRW mit extrem heißen Temperaturen: Bis zu 34 Grad möglich!

Wetter in NRW mit extrem heißen Temperaturen: Meteorologen rechnen mit 34 Grad

20. Juli 2024

Hitze bringt die Menschen in NRW am heutigen Samstag kräftig ins Schwitzen: Mit bis zu 34 Grad soll es der bislang heißeste Tag des Jahres werden. Da kommt jede Abkühlung recht. Am Abend ist Vorsicht geboten.