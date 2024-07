Düsseldorf-News

Weltweit technische Störung betrifft auch Flughafen Düsseldorf – so lang sind die Warteschlangen

19. Juli 2024

Von wegen, "ab in den Süden": Am Freitag, dem 19. Juli, legt eine weltweit technische Störung bei Computersystemen den Alltag vielerorts lahm. Auch der Flughafen Düsseldorf ist davon in Teilen betroffen.