Über ein Jahrzehnt ohne weiße Weihnachten: So lange träumen Düsseldorfer schon von Schnee an den Feiertagen

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus …“, heißt es im Weihnachtsklassiker „Es schneit“ von Rolf Zuckowski. Für viele Düsseldorfer ist dieser Traum in den vergangenen Jahren jedoch unerfüllt geblieben. Wann gab es zuletzt in der Landeshauptstadt weiße Weihnachten? Wir haben die Antwort.

Wann lag in Düsseldorf das letzte Mal Schnee?

An Heiligabend werden die Geschenke ausgepackt, am ersten Weihnachtstag wird Schlitten gefahren und am zweiten ein Schneemann gebaut: Düsseldorfer Kinder kennen das wohl so nur von Erzählungen ihrer Eltern. Ein Blick in die Wetteraufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt, dass die Rheinmetropole tatsächlich schon seit über einem Jahrzehnt schneefrei geblieben ist. Zumindest an Weihnachten. Das letzte Mal lag in der NRW-Landeshauptstadt 2010 an Heiligabend Schnee. Damals beschenkte eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter die Menschen in Düsseldorf.

Seither liegen die Höchsttemperaturen nicht einmal in der Nähe des Gefrierpunktes. Letztes Weihnachten war die Höchsttemperatur sogar zweistellig (12,5 Grad), am ersten und zweiten Weihnachtstag noch wärmer.

Damit ist Schnee an Heiligabend eigentlich überfällig. Trotzdem sei der Gedanke, früher hätte es regelmäßiger an Weihnachten geschneit, falsch, denn das Ganze gleicht eher einem Glücksspiel: Erst vor wenigen Wochen rieselten in Düsseldorf die Eisflocken, die aber schon am nächsten Morgen wieder geschmolzen waren. Zum Schneemannbauen reichte es aber trotzdem.

Wo schneit es in NRW an Weihnachten 2023?

Auch wenn am diesjährigen Heiligabend in Düsseldorf eher von grauen anstelle von weißen Feiertagen die Rede sein kann, bleibt noch die Frage offen, wo und wann in NRW an Weihnachten trotzdem die Flöckchen rieseln. Findet hier die Antwort, wo es an Heiligabend 2023 in NRW schneien wird.

